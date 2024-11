“Als ik vrijdag moet invallen, zal ik er staan”: tweede keeper van KV Kortrijk Ebbe De Vlaeminck (19) is speelklaar

Eind mei tekende belofte Ebbe De Vlaeminck bij KV Kortrijk zijn eerste profcontract en door de blessures van Patrik Gunnarsson en Lucas Pirard is hij momenteel tweede keeper. “Ik ben klaar om te spelen”, zegt hij. “Stel dat ik vrijdag moet invallen, dan zal ik er staan.”

Ebbe. Het is een zeldzame voornaam in onze contreien. “Inderdaad. Ik ben genoemd naar de gewezen voetballer van Schalke 04 en de Deense nationale ploeg Ebbe Sand.” Hijzelf, Ebbe De Vlaeminck, groeide op in Assebroek. Zijn vader is coördinerend directeur van de scholengroep Westhoek, zijn moeder werkt bij reisbureau Tui in Oostende en zijn vijftienjarige zus speelt basket bij Blue Stars Brugge. En, jawel: er zit ook voetbal in de familie.

“Vroeger zei mijn opa altijd: ‘Ebbe, kom op hé, vollen bak!’”

“Ja, mijn papa heeft lang gezaalvoetbald en zijn broer, Philibert De Vlaeminck, heeft met Eeklo en met Cercle Brugge in tweede en zelfs ook even in eerste klasse gevoetbald”, vertelt hij. “Voetbal interesseerde mij niet. Tot mijn opa, die trainer was van de U8 van Eeklo, mij op een dag vroeg om eens te komen meetrainen. Ik vond het wel leuk en ben het blijven doen. Het eerste jaar was ik veldspeler en het tweede keeper. Daarna ben ik met de keeperstrainer meegegaan naar KV Kortrijk.”

Daar tekende hij eind mei van dit jaar zijn eerste, tweejarig profcontract. “Mijn opa heeft mij van klein af overal naartoe gevoerd. Hij is mijn grootste supporter. Ook wanneer ik derde keeper ben en juist voor de wedstrijd afval, komt hij kijken en is hij een uur op voorhand al in het stadion aanwezig om zijn kleinzoon te zien opwarmen. Hij vindt het vooral belangrijk dat ik mij honderd procent geef. Vroeger zei hij altijd: Ebbe, kom op hé, vollen bak!”

Wie was in de jeugdreeksen jouw idool?

“Manuel Neuer, die met zijn goede voeten de kijk op een keeper volledig veranderd heeft.”

Heeft hij jou geïnspireerd om je voetenwerk te verbeteren?

“Jazeker, omdat het superbelangrijk is.”

Glenn Verbauwhede, vorig seizoen keeperstrainer bij KVK, was een keeper met een uitstekende traptechniek. Wat heeft hij jou op dat vlak kunnen bijbrengen?

“Wanneer ik vroeger een lange bal moest trappen, zat daar vaak een curve in. Nu trap ik ze redelijk strak. Glenn heeft mij daar zeker bij geholpen. Maar ik werk daar zelf ook veel aan na de training, met beide voeten. Het is dus niet alleen het werk van de keeperstrainers.”

Wat is er voor jou veranderd nu Francky Vandendriessche keeperstrainer is?

“Elke keeperstrainer heeft zijn eigen stijl en allemaal droegen ze bij tot wie ik nu ben. Maar het is niet zo dat je elke keer moet meegaan in de stijl van een keeperstrainer. Van elke keeperstrainer pak je de dingen mee waarvan je vindt: amai, dat is goed. Dan creëert dat jezelf. Francky is iemand die heel rustig is, heel goed is in communicatie én heel veel ervaring heeft. Hij coachte al veel topkeepers.”

Ben je iemand die er echt voor leeft?

“Ja.”

Wat houdt dat in?

“Bezig zijn met je vak, juist slapen, juist eten, geen domme dingen doen, bijna nooit uitgaan.”

Via het afstandsonderwijs studeer je ook nog in de richting ‘Vastgoed’. Wat doe je om je te ontspannen?

“Soms na de training met de ploegmaats op PlayStation spelen – met Brecht Dejaegere, Bram Lagae en Nathan Huygevelde. En ik schilder ook graag. Dat heb ik van mijn moeder, die heel creatief is. Het ontspant ook mijn denken en laat mijn creativiteit stromen. Dat geeft mij veel voldoening.”

Toen je eind mei je eerste profcontract tekende, zei je: “Ik wil eerste keeper van KV Kortrijk worden.”

“Op termijn is dat zeker het doel, en daarna hopelijk ook nog doorgroeien naar de volgende stap.”

Toen je dat eerste profcontract tekende, was je derde keeper. Anderhalve maand later investeerde de club in nóg een keeper, de jonge IJslander Patrik Gunnarsson, waardoor je een plaats zakte in de rangorde van de keepers. Wat vond je daarvan?

“Ik wist dat dat zou gebeuren. De communicatie van de club met mij daarover was zeer duidelijk.”

Met welke verwachtingen ben je aan dit seizoen begonnen?

“Mezelf ontwikkelen tot een nog betere keeper en verder stappen zetten in mijn carrière.”

Je bent de enige van de vier keepers die dit seizoen nog geen minuut speelde. Wellicht ervaar je ook nog niet echt druk?

“Neen, ik ben vooral veel aan het bijleren. Ik ben heel content waar ik ben.”

Heeft een jonge keeper geen wedstrijddruk nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen?

“Ja, maar mijn tijd komt sowieso. Daar ben ik van overtuigd. En ik ben ook klaar om te spelen. Stel dat ik vrijdag moet invallen, dan zal ik er staan. Het is niet hét doel om dit seizoen te debuteren, maar het zou heel mooi zijn natuurlijk én ik zou er klaar voor zijn. Ik voel mij goed. Ik vind dat ik op training aan het presteren ben. Spelers komen geregeld naar mij om te zeggen: Je bent goed bezig, je zet stappen. Je kunt een training natuurlijk niet vergelijken met een wedstrijd, maar ik vind toch dat ik er sta en mij toon.”

Hoe zou je jezelf als keeper omschrijven?

“Ik denk dat ik vrij veelzijdig ben.”

Wat is je grootste werkpunt?

“Hoge ballen inschatten. Dat is vooral een kwestie van ervaring met wedstrijdsituaties.”

Ben je stressbestendig?

“Eigenlijk wel. Ik kan goed rustig blijven in verschillende situaties.”

Samengevat: hoe zie je toekomst?

“Op korte termijn de stap naar tweede keeper zetten en hier dan ook doorgroeien.”

In deze voor jou zeer vertrouwde omgeving.

“Ja, inderdaad. Ik vind de sfeer in het stadion hier echt top, misschien ook omdat ik zelf vaak in die sfeertribune heb gestaan. Het zou een droom zijn die in vervulling gaat.”