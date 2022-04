Afscheid van groot Cercle-supporter Marc De Rycke

Cercle Brugge werd de voorbije weken al flink in de rouw gedompeld. Zondag moesten ze voor de wedstrijd ook nog een van hun trouwe Cercle-supporters afgeven.

De 65-jarige Marc De Rycke uit Zeebrugge was op weg naar het stadion toen hij in de Kerkhofstraat onwel werd. “Ik wilde weten wat er precies is gebeurd, want er wordt zoveel verteld. Hij is niet onwel geworden in de tribune of na de wedstrijd, maar voor de wedstrijd, toen hij op weg was naar het Jan Breydelstadion. Mijn papa werd plots kortademig en is gewoon in elkaar gezakt. Een brandweerploeg, die op weg was naar het stadion, is gestopt alsook een dokter die met de fiets passeerde. Later zijn ook de ziekenwagen en een MUG ploeg erbij gekomen. Ze hebben hem meegenomen naar het ziekenhuis, waar hij uiteindelijk is overleden. Mijn papa was alles voor mij. Samen zijn we zo vaak naar Cercle getrokken. Hij was daar zo graag gezien, maar eigenlijk was hij dat overal”, vertelt zijn dochter Emiline.

Schepen in het buitenland

Marc heeft altijd als kok gewerkt. Hij ging lang mee met Jan De Nul als kok aan boord van schepen die voor vele maanden in het buitenland lagen. Daarna heeft hij tot aan zijn pensioen nog vier jaar gewerkt voor de Duinse Polders in Blankenberge. Nu was hij nog flex bij Traiteur De Ruyck in Zeebrugge. “Velen waardeerden ook zijn kookkunsten. Hij leerde de uitbaters van de New Corner pannenkoeken bakken, ging voor Wittekerke sabayon kloppen en maakte de tartaarsaus voor het Noordzeefestival in Zeebrugge. Ik heb met Nieuwjaar gelukkig nog al zijn recepten gekregen. Hij was ook vele jaren betrokken bij de Hey Vrienden waarvan hij de voorzitter en stichter was en die in maart beslist hebben te stoppen.”

“Hij bakte toen heel wat pannenkoeken, dit op het Midwinterfeest in de Balstraat, maar ook op Sint-Kruis kermis, en dit steeds voor het goede doel. Hij was zo trots als hij al weer iemand gelukkig kon maken met een flinke cheque. Ik denk maar aan De Passer, De Varens, Ter Dreve, Noordveld, Veldzicht en de MUG Heli. Velen zullen hem missen”, vertelt Emiline. De uitvaart vindt plaats op vrijdag 14 uur in de aula van het crematorium in Brugge. (SR)