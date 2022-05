Jude Vandelannoite: van voetbalprof tot elektromanager

Al meer dan veertig jaar is Fons Roets (FRO) schrijvend actief in de regionale sportwereld. Als sportliefhebber pur sang leerde hij honderden mensen en hun verhaal kennen. Iedere week duikt hij in de archiefdoos vol herinneringen en anekdotes.

Oostendenaar Jude Vandelannoite, ex-voetbalprof in Griekenland, werd bekend in Oostende als speler en trainer van VG Oostende. Hij werkte in de aquacultuur van de Oesterput en moest na een trombose en een verplichte medische stop van vier jaar zijn leven weer op de rails krijgen. Hij solliciteerde bij bpost maar begon bij Electro Depot Oostende. In een mum van tijd werkte hij zich op tot assistent manager, een verhaal over een man met karakter!

Zeven jaar Griekenland

Jude werd geboren in Kortrijk, op 14 februari 1973, een valentijnskind! Als klein manneke, zot van voetbal, werd hij op 9-jarige leeftijd lid van SV Waregem. Hij doorliep de jeugdrangen en speelde zijn eerste wedstrijd in eerste klasse toen hij 17 was. Toen Waregem failliet ging, trok hij op 25-jarige leeftijd naar KV Kortrijk. Zijn beste plaats was links midden, later ook verdedigende middenvelder. Na KVK werd hij zeven seizoenen profvoetballer in Griekenland bij Athinaikos (2), Korfu (4) en Pansaikos (1). Daar beleefde hij schitterende tijden en werd zelfs genomineerd voor ‘player of the year’.

Jude Vandelannoite moest na een trombose en een verplichte medische stop van vier jaar zijn leven weer op de rails krijgen… maar dat lukte ook. Hij is gelukkig met zijn gezin en job bij Electro Depot. (foto’s FRO)

“Ineens had ik heimwee en kwam ik terug naar België om, op 34-jarige leeftijd, bij VG Oostende te spelen”, vertelt Jude Vandelannoite. “Op het einde van mijn carrière maakte ik nog een succesvol seizoen mee aan de kust. Na anderhalf seizoen bij Ingelmunster keerde ik terug bij VGO, maar nu als manager en vervanger van trainer Marc Catrysse. Toen was ik nog naïef en geloofde ook dat ik VGO kon redden uit een moeilijke periode, maar het kalf was al verdronken. Ik hapte toe na misleidende info en VGO ging voor de bijl”, gaat Jude verder.

“Inmiddels was ik, dankzij VGO-voorzitter Rik Vanhee, aan het werk als chauffeur bij de aquacultuur in de Oesterput, bij Jacky en Iris. Het intensieve werk in de productie én het vervoer sprak mij wel aan. Na een jaar heb ik dat zelfs op zelfstandige basis verder gezet. Ik heb daar zeven jaar keihard gewerkt tot ik doorgedraaid en ziek geworden ben.

Ik was 42 en na een trombose moest ik vier jaren revalideren om weer de oude te worden. Ik heb het een hele tijd lastig gehad en ervaren dat ik Superman niet ben. Ik woonde twee jaar in Oostende en twee jaar in Ingelmunster, maar moest geduld koesteren, veel rusten, ik kon niets doen.”

Moeilijke periode

Uiteraard waren dat heel moeilijke tijden voor Jude en zijn omgeving. “Van zodra ik het licht op groen kreeg van de neuroloog, heb ik meteen werk gezocht. Ik wilde van niemand afhankelijk zijn. Van opleiding was ik mecanicien, maar mijn diploma heb ik nooit behaald, mede door mijn voetbaldromen. Nu besef ik pas goed hoe belangrijk dat papiertje kan zijn! Op mijn sollicitatie bij bpost kwam niet direct reactie. Bij Electro Depot hadden ze wel dringend iemand nodig. Ik ben erop gesprongen, met succes!”

Assistent manager

Zijn toekomstige vrouw, Kelly Gryson, met wie Jude een dochtertje van zes heeft, was klant van Electro Depot Oostende en wist te vertellen dat ze daar iemand nodig hadden voor de kassa.

“Ik stuurde onmiddellijk mijn cv en werd uitgenodigd voor een gesprek”, vervolgt Jude. “Het viel best mee en ik kreeg een voorstel. Niet om achter de kassa te staan, maar om medewerker te worden in de winkel. Ik begon in januari 2021. Zo ben ik erin gerold als luxe magazijnier, ten dienste van de klanten. In juli kreeg ik de vraag of ik promotie wilde maken, als assistent manager. Ik heb cursussen gevolgd in Kortrijk, computerlessen en opleiding management. Ik was een analfabeet en in korte tijd heb ik mezelf omgeschoold. Ik heb enorm veel bijgeleerd op het gebied van programmeren, kopen en verkopen, zaken doen. Daar ben ik best fier op”, glundert Jude.

“Sinds begin februari ben ik assistent, hier in Electro Depot Oostende. De thuishaven is in Frankrijk, maar er zijn winkels in Oostende, Brugge en Geel. Voor mij betekent deze job een hele ommezwaai in mijn leven. Op karakter heb ik, op mijn leeftijd, een nieuwe passie gevonden! Occasioneel maak ik nog tijd voor sport, een partijtje zaalvoetbal, maar de combinatie is moeilijk en het risico is te groot. Het familiaal geluk, én de nieuwe job, krijgen voorrang!”