Jordin Decorte (KSV Diksmuide A – 1) is weer fit: “Nu tonen wat ik kan”

KSV Diksmuide verloor de derby op het veld van Sassport Boezinge. Daardoor blijft het voor Jordin Decorte, die na langdurig blessureleed sinds twee weken eindelijk onder de lat staat, wachten op zijn eerste zege als hoofddoelman.

“In Boezinge zat er meer in, maar het was zo’n wedstrijd waarin het allemaal ‘net niet’ was”, blikt Jordin Decorte nog even terug. “Dat is ook een beetje het verhaal van de jongste weken, waarin we 2 op 9 pakten en het allemaal wat tegenzit. Maar we weten goed genoeg wat we kunnen, dus is er zeker geen sprake van twijfel die in de groep sluipt.”

KSVD zakt door die drie matchen zonder overwinning wel een klein beetje weg uit de absolute top van het klassement, maar blauw-geel staat met 21 punten nog steeds knap zesde. “Als we de balans na 13 matchen opmaken, staan we wel waar we moeten staan. Met deze jonge, gemotiveerde groep willen we zoveel mogelijk punten pakken. Worden we beloond met een eindronde, is dat super, spelen we rustig in de linkerkolom, is dat ook top. Er moet niets en er is geen druk.”

Breuk in hand

Jordin Decorte maakte in het tussenseizoen de overstap van Oostduinkerke, maar heeft door blessureleed nog niet veel plezier aan het huidige seizoen beleefd. “Er was ook interesse uit Blankenberge, maar na een goed gesprek met het bestuur en na het zien van de infrastructuur, was ik overtuigd. Halfweg augustus liep ik echter een breuk op in mijn hand waardoor ik zes weken in het gips moest. De week voor ik eindelijk weer in doel zou aantreden, verstuikte ik mijn enkel. Ik sukkelde dus met twee zware blessures na elkaar, terwijl ik anders amper last heb van blessures.”

Moment grijpen

“Mijn vervanger, Maxim Depoorter, deed het gelukkig heel goed, maar viel geblesseerd uit. Nu is het aan mij om mijn moment te grijpen en te tonen dat ik er sta. Hopelijk kan ik zaterdag tegen Waregem mijn eerste overwinning als eerste keeper van Diksmuide vieren”, besluit de 24-jarige Oostendenaar die als leerkracht LO werkt en zijn jeugdopleiding bij KV Oostende kreeg. (SB)

Zaterdag 11 december om 18.30 uur: KSV Diksmuide A – KRC Waregem A.