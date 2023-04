Jonas Vandermarliere (Sassport Boezinge A – 1) over mogelijke fusie met ex-club KVK Westhoek: “Blij dat ik zekerheid heb voor volgend seizoen”

Het is hét gespreksonderwerp van de voorbije dagen: de mogelijke fusie tussen tweedenationaler KVK Westhoek en eersteprovincialer Sassport Boezinge A. Intussen kregen de spelers in Boezinge meer uitleg over de plannen van hun bestuur. Jonas Vandermarliere kent de beide clubs en is dus de geknipte persoon om wat duiding te geven.

Jonas Vandermarliere (37) speelde drie seizoenen bij KVK Westhoek vooraleer hij naar Sassport Boezinge A trok. “Hier ben ik aan mijn derde seizoen bezig, al viel er een seizoen bijna volledig in het water door corona”, zegt Jonas, die dinsdag wel wat schrok van het nieuws rond een mogelijke fusie. “Boezinge is een stabiele club met een correct en dynamisch bestuur. Je zou dus niet meteen verwachten dat er een fusie kan komen. Maar het was KVK Westhoek die de club polste en zo ging de bal aan het rollen. Het bestuur zal ongetwijfeld wel weten waar ze mee bezig zijn en aanvoelen dat een fusieverhaal ook voor Boezinge positief kan zijn.”

Scenario’s uitgelegd

Donderdag sprak het bestuur dan de blijvers voor volgend seizoen en trainer Dylan Vanhaverbeke toe. “Daar legden ze uit wat hun plannen waren, mocht er groen licht komen. De spelers die bijtekenden, zullen volgend seizoen ook effectief blijven voetballen. Ook trainers Dylan Vanhaverbeke en Frederik Wydoodt tekenden bij en kregen de bevestiging dat ze de eventuele fusieclub mogen leiden. Alleen is het nog afwachten of we in Ieper dan wel in Boezinge spelen. Als het tot een fusie komt dan spelen we volgend seizoen in Ieper. Het niveau hangt af of Westhoek zich al dan niet kan redden. Lukt het, dan spelen we in tweede nationale. Anders wordt het derde nationale. Hopelijk kunnen we dan wel op een kunstgrasveld spelen want de huidige staat van het veld in Ieper is niet denderend. In Boezinge zijn we het intussen gewoon om op kunstgras te spelen. We beschikken bovendien over veel technische spelers en dan is een goed veld wel nodig.”

Er is echter nog het scenario dat de fusie er niet komt. Want er moeten nog veel knopen doorgehakt worden, onder meer op vlak van jeugd. “Mocht het niet doorgaan, dan spelen we gewoon verder als Sassport Boezinge en hangt het niveau af van wat wij de komende weken zelf nog presteren. Ik ben vooral blij dat ik zekerheid heb voor volgend jaar. Op mijn 37ste wil ik – zolang het lichaam het toelaat – nog een tijdje op het veld staan.”

13 april D-day

Donderdag 13 april staat nu al bij veel voetballiefhebbers uit groot-Ieper met stip in de agenda genoteerd. Dan staat bij KVK Westhoek de algemene vergadering op de agenda. “Als er groen licht volgt voor een fusie dan zullen we meer te weten komen in verband met de clubkleuren en de naam. Verder concentreren wij ons als spelersgroep vooral op het voetbal. Te beginnen met de match van vanavond in Meulebeke. Ik denk niet dat dit in de hoofden zal kruipen, wij kunnen dat goed loskoppelen”, besluit de ervaren middenvelder van Sassport Boezinge A.