KVK Westhoek en Sassport Boezinge praten over fusie: “Samen kunnen we een sterkere club worden”

Bommetje in voetbalmiddens: KVK Westhoek en Sassport Boezinge voeren gesprekken omtrent een mogelijke fusie. Op welk niveau de nieuwe ploeg zou uitkomen, is nog niet beslist.

Tien jaar geleden vond er al een grote voetbalfusie plaats in de Westhoek. Toen smolten KVK Ieper en KBS Poperinge samen tot KVK Westhoek. Nu liggen er weer plannen op tafel. Deze keer is Sassport Boezinge de gesprekspartner van KVK Westhoek. “Ja, er zijn gesprekken geweest”, bevestigt gerechtigd correspondent Geert Glorie (66). “Beide clubs zitten al langer rond de tafel om allerlei zaken te bespreken. Zo is er op het vlak van jeugdwerking al een doorgedreven samenwerking. En een tijdje geleden zijn we inderdaad ook rond de tafel gaan zitten om een fusie te bespreken.”

Raad van Bestuur

Glorie benadrukt wel dat er helemaal nog geen beslissing genomen is. “Bij beide clubs moet dit voorstel nog door de Raad van Bestuur besproken worden. In Ieper zal dat gebeuren op donderdag 13 april. Waarom wij voor een fusie willen kiezen? Er zijn verschillende redenen. Sassport Boezinge speelt aan de top in eerste provinciale en heeft ambitie om door te stoten naar de nationale reeksen, maar beseft dat dat geen eenvoudige stap is. Bij KVK Westhoek ondervinden we al een paar jaar moeite om ons in de tweede amateurklasse te handhaven. Als we de krachten bundelen, kunnen we elkaar versterken.”

Op welk niveau de nieuwe eerste ploeg dan zou moeten aantreden, is nog niet duidelijk. “Veel zou afhangen van de sportieve situatie. Wij strijden nog om het behoud en Boezinge kan nog promoveren. Maar we willen wel duidelijk zeggen dat er ook in Boezinge nog gevoetbald zal worden. Daar is nu een goede jeugdwerking en die blijft behouden.”

Bespreken met eerste ploeg en jeugd

Ook bij Sassport Boezinge ontkennen ze niet dat er al gesprekken gevoerd werden, maar een fusie is volgens hen nog te voorbarig. “Beide besturen hebben inderdaad al even gepraat”, meldt voorzitter Kristof Verstraete (52). “Zowel bij Boezinge als bij Westhoek zal er binnenkort nog een Raad van Bestuur plaatsvinden. Bovendien is het mijn intentie om met de eerste ploeg, ouders en jeugdtrainers samen te zitten.”

Het was Westhoekvoorzitter Willy Lamaire die Boezinge benaderde om te bekijken hoe beide clubs de samenwerking nog kunnen versterken. “We laten alles open, maar op dit moment is er nog niets beslist”, stelt Verstraete. “Alles is mogelijk, veel zal ook afhangen van het verdere verloop van de sportieve resultaten dit seizoen. Zo kan het zijn dat beide ploegen op hetzelfde niveau uitkomen volgend seizoen. Maar nogmaals: op dit moment is een fusie een ver-van-mijn-bedshow. Dat de eerste ploeg in Ieper zal spelen en de vierdeprovincialer in Boezinge blijft? Dat zijn geruchten die ik op dit moment niet zal bevestigen.” (KPL/API)