Trouwe supporter Christopher Cambier over de mogelijke fusie KVK Westhoek en Sassport Boezinge: “Donderslag bij heldere hemel”

De gesprekken voor een fusie tussen KVK Westhoek en Sassport Boezinge lopen. Binnenkort staan bij beide clubs een vergadering van de Raad van Bestuur gepland. Voor de trouwe supporters zoals Christopher kwam het nieuws als een donderslag bij heldere hemel.

Christopher Cambier (39) vernam het nieuws van de nieuwe fusieplannen via de pers. “Wij hebben met een aantal vaste supporters en ouders van spelers een WhatsApp-groep. Een van onze kameraden plaatste dinsdagavond een screenshot van een artikel over de mogelijke fusie. Voor ons kwam dit als een donderslag bij heldere hemel. Een slag in het gezicht van de trouwe supporters. Wij wachten vol ongeduld op officiële communicatie van de beide clubs omtrent deze fusie. Al komt er de laatste maanden maar heel weinig communicatie vanuit de club. Ik denk bijvoorbeeld aan mogelijke contractverlengingen, nieuwe spelers en algemene info. Zijn er misschien financiële problemen?”, vraagt Christopher zich af. “Ik denk dat de supporters van Sassport Boezinge met hetzelfde gevoel zitten. Veel Ieperse fans zullen liever terugkeren naar KVK Ieper. Desnoods in de provinciale reeksen, waar met veel eigen jeugd wordt gespeeld.”

Minneplein

Christopher is al van kleinsaf supporter van KVK Westhoek, meer bepaald van het toenmalige KVK Ieper. “Ze speelden toen nog in het supergezellige Minneplein. Ik herinner me daar nog derby’s tegen KFC Poperinge, toen in 1ste provinciale, waarbij er bijna 2.000 toeschouwers aanwezig waren.”

Tien jaar geleden volgde de fusie met Blue Star Poperinge en ook toen bleef hij op post. “Ik was vanaf dag één supporter van KVK Westhoek. Al moet ik toegeven dat dat gevoel nooit zo sterk is geweest als in de tijd van KVK Ieper. Op sportief vlak denk ik niet dat je de fusie – of alliantie zoals het bestuur dit noemt – helemaal geslaagd kunt noemen. Er werd altijd gezegd dat het de bedoeling was om een stabiele tweedenationaler te worden. De laatste jaren moest er echter jammer genoeg veel te vaak tegen de degradatie gestreden worden en dan is er van stabiliteit minder sprake.”

Dalende supportersaantallen

Christopher heeft wel wat heimwee naar de tijden van KVK Ieper. “Dat gevoel is er zeker. Veel supporters van het vroegere KVK Ieper zijn afgehaakt bij de fusie met Blue Star Poperinge. En dat is heel duidelijk te zien in de tribunes tijdens de matchen in het CRACK-stadion. Bij KVK Ieper zat de zittribune vaak zo goed als vol en stond er nog heel wat volk in de staantribune. Sinds de alliantie zijn de toeschouwersaantallen enkel maar naar beneden gegaan. Hier en daar was er nog eens een uitzondering. Bijvoorbeeld bij een thuismatch tegen Lokeren-Temse kwam er wat meer volk af. En Lokeren-Temse bracht toen zelf ook nog eens zo’n 400 supporters mee. Nog een voorbeeld: vorige zaterdagmiddag was ik aanwezig bij de match KSK Geluwe – Blue Star Geluveld in 2de provinciale A. Zonder overdrijven was daar bijna dubbel zoveel volk aanwezig dan tijdens de thuismatch van KVK Westhoek, later die avond, tegen Dikkelvenne. Ik zou wel een pluim willen geven naar de ouders en familie van spelers die iedere week weer trouw aanwezig zijn op de matchen. En dan in het bijzonder aan de familie van verdediger Gabriel Gaillez, die iedere match, zowel uit als thuis telkens met 10 man of meer aanwezig is.”

Strijden voor het behoud

Intussen strijdt KVK Westhoek nog volop voor het behoud in tweede nationale VV A. “Als trouwe supporters zullen wij de ploeg tot het laatste moment blijven steunen, zoals we dat iedere match opnieuw proberen te doen. Te beginnen zaterdagavond in Ruddervoorde, voor de match tegen de U23 van Cercle Brugge. Het behoud afdwingen wordt een aartsmoeilijke opdracht denk ik. De concurrenten zullen de laatste weken ook punten blijven pakken. Ik blijf er echter van overtuigd dat er in de huidige spelerskern voldoende kwaliteit zit om het alsnog tot een goed einde te brengen. Wij hopen dan ook dat de vele spelers die vertrekken op het einde van het seizoen zich tot de laatste minuut van het seizoen 110% zullen blijven inzetten voor KVK Westhoek.”

Ook volgend jaar op post

En ook als de fusie doorgaat is Christopher volgend seizoen aanwezig. “Ik zal normaal gezien nog op post zijn om de ploeg aan te moedigen volgend seizoen en op zoveel mogelijk matchen aanwezig te zijn. Mocht de fusie doorgaan is het vooral jammer dat er met Sassport Boezinge opnieuw een ploeg zou verdwijnen die op een respectabel niveau acteert. Een scenario dat we tien jaar geleden ook al meemaakten met Blue Star Poperinge.”