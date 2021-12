Indoor Boarding Tornooi vol kindervreugde

Ondanks de strengere coronamaatregelen is KSV Pittem er toch in geslaagd om het Indoor Boarding Tornooi voor jeugdploegen van 26 tot 30 december te laten doorgaan.

“Ik wens hier zeker mijn uitdrukkelijke dank uit te spreken naar de burgemeester, die zijn absolute best gedaan heeft bij de gouverneur om de toelating te verkrijgen om ons tornooi te laten doorgaan” aldus Jürgen Rigole. “Het was uiteraard geen evidentie om onder de gegeven omstandigheden een dergelijk evenement te organiseren, maar we hebben het willen doen voor de kinderen. En als ik kijk naar de lachende gezichten van de spelertjes, was het de moeite meer dan waard.”

“Uiteraard waren heel wat maatregelen nodig: er was permanente controle op het Covid Safe Ticket aan de ingang, er waren maximaal twee begeleiders per kind toegelaten, in de cafetaria golden de horecaregels en er was permanent controle door onze stewards op het naleven van de regels. Ik moet ook wel toegeven dat corona zijn weerslag gehad heeft op de inschrijvingen. Daar waar we andere jaren met een wachtlijst moesten werken, hadden we nu haast elke dag wel afzeggingen doordat ouders het niet zagen zitten of gemeenten de cijfers te snel zagen stijgen. Met veel creativiteit en het nodige rondbellen zijn we er echter wel in geslaagd alle spelschema’s vol te krijgen. Het spreekt voor zich dat het onder de gegeven omstandigheden qua opbrengst geen vetpot zal zijn, dus als we break-even draaien zullen we al blij zijn. Het was echt dankzij de inspanning van iedereen binnen KSV Pittem dat het toch een succes geworden is.” (JG)