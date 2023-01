Hoe Esbjerg, Nancy en Barnsley KVO vooraf gingen: “Het lijkt wel of de eigenaars Football Manager spelen”

Het begint er met de week zorgwekkender uit te zien voor KV Oostende. Dit weekend staat tegen KV Kortrijk een zoveelste must-win-wedstrijd op de agenda in de strijd tegen de degradatie. KVO is evenwel niet de eerste club uit de portefeuille van PMG die in zwaar weer terechtkomt. Zo degradeerden vorig seizoen maar liefst drie zusterclubs. Weinig hoopgevend alleszins.

Eerst een kleine nuance. Als er over de Amerikanen van KV Oostende gesproken wordt, spreekt iedereen telkens over PMG, de Pacific Media Group. Die verwijzing klopt echter niet helemaal. Zo is PMG slechts een van de aandeelhouders van de Ostend Investment Company, een onderneming die opgericht werd om KV Oostende eind 2020 te kopen en die op vandaag meerderheidsaandeelhouder is van de club. Wel is het dan weer zo dat de Amerikaan Paul Conway van PMG het gezicht is van de verschillende aandeelhouders van de club. Zo telt Oostende eigenlijk een 25-tal aandeelhouders, waarvan Paul Conway, Michael Kalt – die bij Esbjerg degene is die op de voorgrond treedt, Krishen Sud, Chien Lee en Randy Frankel de voornaamste zijn.

Toch zijn het diezelfde namen die ook de Franse derdeklasser AS Nancy-Lorraine, de Deense derdeklasser Esbjerg, de Engelse derdeklasser Barnsley, de Zwitserse tweedeklasser FC Thun en de Nederlandse tweedeklasser FC Den Bosch (deels) in hun portefeuille hebben. En eerlijk is eerlijk: vooral bij die eerste drie loopt het sportieve project momenteel allesbehalve van een leien dakje.

AS Nancy

AS Nancy-Lorraine kwam in december 2020, een klein jaar na de overname van KV Oostende, in handen van PMG en haar partners. In het seizoen 2016-2017 speelde de Franse club nog in de Ligue 1, maar na de degradatie aan het eind van dat seizoen had de club het lastig om de weg naar boven terug in te zetten. In die mate zelfs dat de club in het seizoen 2020-2021 al flirtte met degradatie naar de derde klasse. Met de komst van de Amerikanen rond de jaarwissel hadden de fans er evenwel goede hoop in dat het tij zou keren. De eerste ambitie van de nieuwe eigenaar was dan ook het ontlopen van de degradatie, waar de club na een sterke tweede seizoenshelft met glans in slaagde. Het jaar daarop zou Nancy opnieuw meedingen naar promotie naar de Ligue 1, klonk het. Draaide dat even anders uit. Nancy liep het hele jaar door achter de feiten aan en kon slechts zes keer winnen. De degradatie naar derde klasse was dan ook een feit. Het was de eerste degradatie naar derde klasse voor de traditieclub sinds 1967.

AS Nancy degradeerde vorig jaar voor het eerst sinds 1967 naar derde klasse

Net als in Oostende richtte de woede van de supporters zich dan ook naar de eigenaars en het bestuur, en in het bijzonder naar ceo Gauthier Ganaye. Exponent van die woede was een protestmars van zo’n 550 supporters begin februari. De club stond toen al troosteloos laatste en was met Albert Cartier (ex-Brussels en -Tubize) al aan zijn derde trainer van het seizoen toe. De wens van de fans was duidelijk: het ontslag van Gauthier Ganaye. “Le Ganaye, c’est un rigolo”, klonk het tijdens die protestmars onder meer. Vrij vertaald: Ganaye is een klucht. “We willen een ceo, of toch op zijn minst een rechterhand, die voeling heeft met onze club en die dagelijks op de club aanwezig is.”

Ganaye heeft het verkorven bij de fans van Nancy. “Un rigolo”, noemen ze hem. © Cedric JACQUOT PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN/MAXPPP

Voor KVO-fans een herkenbare verzuchting. Hetzelfde geldt overigens voor de roep naar investeringen in de ploeg, want ook in Frankrijk worden nagenoeg alleen maar goedkope of gratis spelers gehaald, die vaker niet dan wel voldoen, of er werden vreemde constructies opgezet in het PMG-netwerk. Paul Conway bleef evenwel strijdvaardig en gaf aan meteen weer mee te willen doen voor promotie naar de Ligue 2, maar met een voorlopige dertiende plaats lijkt dat er momenteel niet in te zitten.

Barnsley

Tegelijkertijd ging het ook bij Barnsley ronduit slecht. Ook zij eindigden vorig seizoen troosteloos laatste en zakten naar de derde klasse. PMG heeft er zo’n veertig procent van de aandelen in handen. Alleen werden Paul Conway en zijn Chinese compagnon Chien Lee er afgelopen zomer als gevolg van de degradatie uit de board gestemd. Nochtans was men in Engeland aanvankelijk lovend over de komst en de werkwijze van PMG. Zo wijdde het gerenommeerde The Athletic in april 2021 zelfs een longread aan de goede werking van het PMG-netwerk. “De clubs van PMG strijden voor Europees voetbal in België en doen mee voor promotie in Denemarken, Engeland, Frankrijk en Zwitserland. Hun clubs hebben een herkenbare speelstijl en zetten in op jongeren, zonder de identiteit van elke club op zich te verloochenen”, klonk het toen onder meer. Alleen lijkt dat succes nu ver weg.

Esbjerg

Alsof twee degradaties in hetzelfde jaar nog niet genoeg waren, volgde ook in Denemarken een degradatie: Esbjerg kon niet verhinderen dat het naar derde klasse zakte. PMG zette in de zomer van 2021 voet aan grond in Denemarken. Esbjerg was er in zijn eerste jaar in tweede klasse niet in geslaagd om opnieuw te promoveren, maar de Amerikaanse investeerders maakten zich sterk dat het dit keer wel zou lukken. Verkeerd gedacht. “Vanaf dag 1 toonde Paul Conway zich een cocky (arrogante, red.) Amerikaan”, herinnert de Deense journalist Klaus Egelund zich. “Hij beweerde dat ze dankzij hun netwerk en hun datawerk de heilige graal gevonden hadden en predikte dat ze het voetbal zouden revolutioneren.”

Paul Conway (rechts) kon bij Esbjerg al van in het begin op weinig sympathie rekenen. © Icon Sport Icon Sport

Ambitieus. Alleen ging het al van bij de start mis. “Het was meteen chaos. Er werden bijvoorbeeld rare transfers gedaan. Over een van die inkomende transfers liet een ploegmaat zich zelfs ontvallen dat hij niet eens recht kan lopen. Daarnaast stuurde Conway drie spelers die zeker hun rol zouden hebben in het team weer naar de beloften na een conflict met hun makelaar, terwijl ook andere dragende spelers van de hand werden gedaan. In hun plaats kwamen vooral jongeren uit de U23 van Barnsley, die uiteindelijk ook voor de tweede klasse niet bleken te voldoen. Het was alsof ze bij PMG Football Manager (een populair computerspel, red.) aan het spelen waren.” Het gevolg was de degradatie naar derde klasse. “Wat zorgt dat de fans erg gefrustreerd zijn. Ze willen de Amerikanen weg, maar er is niemand anders om de club over te nemen. De fans staan hulpeloos en moeten alles ondergaan, want ze hebben geen enkele invloed meer op de club.”

Wie kan het wat schelen?

Het blijft echter de vraag of PMG de gang van zaken en het achterblijven van sportief succes wel zo erg vindt. Hun grootste bekommernis blijft als investeringsgroep namelijk winst maken. Als ze een speler van 100.000 euro kopen en die voor 150.000 euro kunnen doorverkopen, hebben ze bij wijze van spreken goed werk geleverd. Alleen valt die aanpak tot dusver niet te verzoenen met sportief succes. CEO Gauthier Ganaye blijft er evenwel rotsvast van overtuigd dat het goedkomt met KVO. “Ik accepteer de kritiek, dat hoort bij mijn job. Iedereen maakt fouten, ik ook. Maar ik doe mijn uiterste best om met de middelen die voorhanden zijn deze club zo goed mogelijk te runnen en vooral in eerste klasse te houden. Veel mensen hebben ons al afgeschreven, laten we tonen hoe fout ze zijn”, klonk het deze week nog strijdvaardig in een interview op de clubwebsite. Hoe het zal uitdraaien, zal de nabije toekomst uitwijzen.