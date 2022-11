Dennis Vandenhouweele (F.A. Nieuwpoort – 4A): “Een eindrondeticket is onze enige ambitie”

De jongens van coach Dennis Vandenhouweele slaagden er vorig weekend in om de maat te nemen van VV Lo-Reninge, waardoor F. A. Nieuwpoort in de running blijft voor de eerste periodetitel. Het wordt een tweestrijd met de buren van KV Koksijde-Oostduinkerke.

“Uiteraard hoop je bij de aanvang van het seizoen op een periodetitel, maar ik lig er eigenlijk niet wakker van”, vertelt Vandenhouweele. “Na twee zwakke wedstrijden in Alveringem en Adinkerke hebben we ons goed herpakt. Volgend weekend staat een uitwedstrijd in Koekelare op ons programma. We mogen daar zeker geen steek laten vallen als we nog enige kans op die periodetitel willen maken. KV Koksijde-Oostduinkerke telt twee punten meer, maar moet naar E. Jonkershove en dat is geen simpele verplaatsing. We zien wel wat het wordt.”

Dennis Vandenhouweele weigert om verder te kijken dan de volgende wedstrijd. “Bij F. A. Nieuwpoort is niemand bezig met de titel. Een eindrondeticket halen, is het belangrijkste. Iedereen weet dat er verschillende manieren zijn om dat doel te bereiken. We kijken ook niet naar andere ploegen en zijn enkel met onszelf bezig. Ik weiger om extra druk te leggen op mijn spelers, want dat is nergens goed voor. Op termijn willen we uiteraard graag naar een hogere reeks. Ik ben er zelfs van overtuigd dat het voetbal dat we spelen veel beter zal renderen in derde provinciale.” (PDC)

Zaterdag 5 november om 20 uur: VV Koekelare B-F.A. Nieuwpoort