Cristiano Ronaldo achterna: Yves Vanderhaeghe (53) wordt coach in… Saudi-Arabië

Trainer Yves Vanderhaeghe heeft een nieuwe sportieve uitdaging gevonden. Hij gaat aan de slag bij Al-Faisaly FC, in de tweede klasse van Saudi-Arabië. Eerder waren ook Marc Brys en Stéphane Demol er actief.

De geruchten over een terugkeer van Yves Vanderhaeghe naar KV Oostende mogen dus in de prullenmand. Bij de Kustboys werd de geboren Roeselarenaar eind 2022 aan de kant geschoven ondanks behoorlijke resultaten. Daarna volgde een juridisch dispuut over een ontslagvergoeding die KVO tot op vandaag (nog) niet heeft betaald. Een derde terugkeer naar Oostende leek in de maak – Vanderhaeghe was er al eens trainer tussen 2015 en 2017 – maar beide partijen kwamen er niet uit.

Naar tweedeklasser

Saudi-Arabië dus. Vanderhaeghe zal het daarin niet opnemen tegen Cristiano Ronaldo en Al-Nassr, of Yannick Ferreira en Al-Riyadh SC. Hij trekt namelijk naar tweedeklasser Al-Faisaly, dat in 2020-2021 wel de beker won. De club uit de stad Harmah, zo’n 200 kilometer ten noorden van hoofdstad Riyad, heeft wel een behoorlijk palmares, maar slaagde er vorig seizoen niet in om terug te krabbelen na degradatie. Daar moet Vanderhaeghe dus verandering in brengen. Bekende namen lopen er bij de ploeg niet echt rond, al doet de naam Willy Semedo misschien een belletje rinkelen. De Kaapverdiër was eerder in ons land aan de slag bij Charleroi en KSV Roeselare tussen 2018 en 2019.

Eerste keer naar buitenland

Voor Vanderhaeghe is het zijn eerste buitenlandse avontuur. Eerder was hij assistent bij KV Kortrijk (2008-2014) om daarna een trainerscarrière te beginnen bij datzelfde Kortrijk (2014-2015), dus ook KV Oostende (2015-2017), KAA Gent (2017-2018), alweer Kortrijk (2018-2021), Cercle Brugge (2021) en een tweede keer KVO.