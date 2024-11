Celtic Park, het stadion dat zelfs op Messi indruk maakte: club-supporters maken zich op voor kolkende Champions League-wedstrijd

De West-Vlaamse instroom van Club-supporters in Glasgow krijgt stilaan vorm. De eersten arriveerden al op maandag voor de Champions League-clash met Celtic op woensdag. Vandaag, dinsdag, kwamen er nog heel wat toe vanuit alle mogelijke windstreken. In totaal worden er zo’n 3.000 Bruggelingen verwacht, de hoofdmoot arriveert morgen, woensdag.

De supporters die we spraken, kijken vooral hard uit naar de sfeerbeleving. Celtic Park is wereldwijd gekend vanwege het ongelofelijke lawaai dat van de tribunes stroomt. Lionel Messi sprak een paar weken terug nog lyrisch over de decibels op de tribunes: ‘Ik speelde in heel wat stadions, maar Celtic zal me altijd bijblijven vanwege de uitzinnige sfeer.’

61.000 toeschouwers zullen morgen, woensdag, aanwezig zijn in een uitverkocht Celtic Park. Club Brugge staat momenteel op zes punten in de vernieuwde Champions League, Celtic staat een puntje hoger geklasseerd.