Bryan Van Den Bogaert vertrekt naar IJslandse eersteklasser KA Akureyri

Komende week vertrekt RWDM-speler Bryan Van Den Bogaert (30) richting IJsland om er de eersteklasser KA Akureyri te vervoegen.

“Toen ik het aanbod kreeg van KA Akureyri heb ik geen minuut getwijfeld”, vertelt de dertigjarige spits van RWDM. “Het aanbod klonk aanlokkelijk en ook wat de huisvesting ter plaatse betreft zorgt de ploeg voor alles. Het meeste dat ik zal missen in Akureyri is mijn gezin. De eerste maanden zal het dan ook pendelen worden voor mijn partner Daphné en onze dochter Zaya (2,5) die binnenkort naar de kleuterklas gaat. Gezien Daphné zwanger is van ons tweede kindje beloofde ik haar alvast dat ik zeker bij de bevalling wil aanwezig zijn, daarna zien we wel hoe alles verder zal verlopen. Toen ik mijn plannen meldde aan de staf van RWDM gingen ze meteen akkoord. In het buitenland spelen is echter niet nieuw voor mij, gezien ik ook al twee seizoenen in Engeland voetbalde.”

Vijf jaar terug verhuisde Bryan Van Den Bogaert richting Kuurne om samen met zijn partner er een kledingzaak te openen. “Met deze verhuis richting IJsland zeg ik Kuurne zeker geen vaarwel”, gaat Bryan verder. “Daphné is te veel gehecht aan de ezelsgemeente om deze definitief te verlaten. Ook de afstand tussen België en IJsland schrikt mij zeker niet af gezien ik op minder dan vier uur terug in België sta. Waar ik zeker naar uit kijk is alvast om het stadium van KA Akureyri te zien, gezien ik dit nog nooit met mijn eigen ogen mocht zien. Eveneens ben ik benieuwd naar mijn eerste training ter plaatse.”

Aan ambitie ontbreekt het Van Den Bogaert zeker niet, al droomt hij er stiekem van om ooit opnieuw deel uit te gaan uitmaken van de eerste ploeg van Royal Antwerp FC, de club waar hij ook al tijdens zijn jeugd speelde. Van Den Bogaert maakte zijn debuut bij Cappellen FC in de derde klasse. In 2013 maakte hij de overstap naar KSK Heist om in 2014 bij Antwerp FC te belanden. Hier liep zijn contract in juni 2015 af, waarna hij testte bij Bolton Wanderers en vierdeklasser Shrewsbury Town. Later speelde hij ook nog drie seizoenen bij Westerlo en momenteel was Van den Bogaert spits bij RWDM. (BRU)