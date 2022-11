KV Kortrijk gaat pas in slotfase op en over RWDM, dankzij invaller Massimo Bruno

KV Kortrijk heeft de bekercampagne kunnen gebruiken om de competitiezorgen even opzij te zetten. Op het veld van tweedeklasser RWDM ging KVK na een achterstand vroeg in de tweede helft nog op en over de ploeg uit Molenbeek. Het werd 1-3. De ingevallen Massimo Bruno was met twee doelpunten de man van de wedstrijd.

Custovic wijzigde zijn elftal op zeven plekken. Zo kreeg doelman Tom Vandenberghe eindelijk zijn kans onder de lat. Bij de thuisploeg werd het uitkijken naar Youssef Challouk. De aanvallende middenvelder wordt door de Kerels uitgeleend aan RWDM, maar mocht vanavond gewoon in actie komen.

Poging van Loncar

In de beginfase ging de bal goed op en neer, maar het was wel de ploeg uit 1B die het gevaarlijkste was. Schoten van Barreto en Plange gingen voorlangs. Kortrijk probeerde te combineren, maar was te slordig in het eerste kwartier. RWDM loerde op de tegenaanval, Smeets kopte een metertje naast.

Voor Kortrijk kwam het eerste kansje pas na dik twintig minuten spelen, de poging van Loncar ging ver naast. De Kerels kwamen beter in de wedstrijd, Keita kon een goed uitgespeelde aanval niet afwerken.

0-0 aan de rust

Tien minuten voor de pauze rondde Mbayo een knappe actie ei zo na af, meteen het laatste wapenfeit van de jonge flankaanvaller, die geblesseerd naar de kant moest. Hopelijk voor KVK en Mbayo zonder veel erg.

Messaoudi kwam hem vervangen, maar de eerste baltoets van de Algerijn leidde meteen tot balverlies en een kans voor RWDM. Grote kansen zagen we de eerste 45 minuten niet en zo eindigde een best saaie eerste helft op 0-0. Het was hopen op beterschap in de tweede helft.

Vandenberghe laat zich zien

Ook na de pauze was het eerste gevaar opnieuw voor de thuisploeg. Challouk werd door de defensie geloodst, maar vond zijn ex-ploeggenoot Vandenberghe op zijn weg.

Zowel de uitgeleende Challouk als KVK-goalie Vandenberghe wilden zich bewijzen tegenover KV Kortrijk. Challouk raakte voor RWDM de lat, in de herneming ranselde Vandenberghe op heerlijke wijze een bal uit zijn doel.

KVK was wel gewaarschuwd, en na tien minuten spelen in de tweede helft was het prijs voor RWDM. De tweedeklasser kwam op voorsprong na balverlies bij de Kerels, via Botella die knap door de benen van Vandenberghe afwerkte.

Invaller Bruno

KVK kon na de tegengoal niet meteen een vuist maken, het had het de hele wedstrijd knap lastig om tot uitgespeelde kansen te komen. Custovic greep in en bracht Bruno en De Neve voor de bleke Loncar en Henen. De Neve wilde zich meteen tonen en zorgde voor meer enthousiasme in de ploeg.

KVK kwam zo meer aan het doel van de thuisploeg. Kristof D’Haene schilderde een heerlijke voorzet naar de tweede paal, de pas ingevallen Bruno werkte in een keer knap overhoeks af.

Deksel op de neus

KVK ging er weer in geloven, maar RWDM kwam een kwartier voor tijd heel dicht bij een nieuwe voorsprong. Biron kwam voor een leeg doel te staan, maar trapte onbegrijpelijk tegen de paal. En we kennen het gezegde: wie zijn kansen niet afwerkt, krijgt het deksel op de neus.

Zo geschiedde, Sych legde terug op Bruno, die de winning goal voorbij Defourny legde. RWDM kreeg nog serieuze kansen op de gelijkmaker, maar het was Messaoudi die voor de verlossing zocht bij KV Kortrijk. In de blessuretijd zette de Algerijn de 1-3 eindstand op het bord.

RWDM had kansen om door te stoten, maar beloonde zichzelf niet. KV Kortrijk bekert na deze 1-3 voort, al was het spel wederom niet echt goed. Zondag ontvangen de Kerels KAA Gent voor de laatste wedstrijd voor de WK-break.