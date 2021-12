Analyse aan de winterstop: hoe staat het er voor van eerste tot en met vierde provinciale?

In de provinciale voetbalreeksen is het rusten geblazen. De eerste speeldag, voorzien op 15 en 16 januari, wordt door Voetbal Vlaanderen opgeschort. In principe hervat de competitie het weekend nadien. Maar hoe staan onze teams er voor in de West-Vlaamse provinciale reeksen? Een overzichtje.

Eerste provinciale: KSC Wielsbeke zit netjes op titelkoers

Hoe staat het bovenin? SC Wielsbeke staat met een grote voorsprong aan de leiding. Bij de winterstop telde het maar liefst 14 punten voorsprong op het duo SK Roeselare-Daisel en E. Wervik. KSV Rumbeke volgt op 15 eenheden, maar heeft een match minder. Samen met Sassp. Boezinge en KSV Diksmuide lijken die teams te strijden voor de eindrondetickets. Het ziet er naar uit dat die op basis van het klassement zullen verdeeld worden, want ook in de tweede periode gaat Wielsbeke al aan de leiding.

Hoe staat het onderin? Nadat Oostduinkerke een doorstart nam in vierde provinciale telt de reeks slechts 15 ploegen. Als uit derde afdeling geen ploeg zakt (enkel SV Anzegem staat daar als West-Vlaams team in de rechterkolom, red.) betekent dat dat er maar één ploeg zal zakken, de 15de en laatste in de stand. En dat is nu SK Oostnieuwkerke dat een nieuwe ploeg moest bouwen. Onlangs won SC Zonnebeke de topper onderin. Maar ook RC Lauwe en Meulebeke zijn nog niet veilig.

Wie is de verrassing? De manier waarop Wielsbeke de reeks domineert is op zich al verrassend, Sparta Heestert dat twee seizoen geleden verrassend promoveerde handhaaft zich netjes in de middenmoot en doet vooral thuis heel wat ploegen pijn.

Wie stelt teleur? Het staat dan wel tweede, maar de wisselvalligheid van SK Roeselare-Daisel speelt de ploeg met titelambities parten. Dat noopt het bestuur al tot een trainerswissel waarbij Christ Vandevyere vervangen werd door clubicoon Kurt Vercamp, die ondertussen ook al bijtekende voor komend seizoen. Vandevyvere was trouwens aan het seizoen begonnen nadat Maxim Vandamme (nu bij WS Lauwe) er de brui had aan gegeven vooraleer er een competitieminuut gespeeld was. WS Lauwe op zijn beurt schuift nu na de trainerswissel wat op.

Figuur in de kijker: Gianni Longueville zou hier zeker een plaats verdienen, de Blankenbergse spits scoort opnieuw aan de lopende band en gemiddeld meer dan één goal per match. Maar wij gaan voor Dieter Lauwers. Bij KSV Oostkamp bewees de oud-doelman al dat hij uit het goede hout gesneden is door de club naar de nationale reeksen te leiden. Bij Wielsbeke zet hij wekelijks een sterk collectief op de mat dat 41 op 45 pakte en nog niet verloor.

Tweede provinciale A: Kiezen voor de jeugd blijkt te lonen

Heist-trainer Dimitri Delporte pakte met zijn team de eerste periode. © VDB

Hoe staat het bovenin? KSV Veurne A voert de lijst aan met vier punten voorsprong op een verrassend trio. KFC Varsenare A, KFC Heist A en KSV Jabbeke trokken voluit de kaart van de jeugd. KFC Heist opteerde voor gelijke vergoedingen, 14 kernspelers vertrokken en werden vervangen door tieners uit de regio. Maar het haalde onder leiding van Dimitri Delporte wel de eerste periodetitel binnen.

Hoe staat het onderin? KFC Lichtervelde, VVC Beernem A, KSKV Zwevezele B en SV Loppem tellen twee punten meer dan KVC Ardooie. Bij Beernem A, dat de voorbij twee duels telkens zes tegengoals incasseerde, hoopt T1 Kenny Verduyn, die naar Club Roeselare trekt, op een afscheid in schoonheid.

Wie is de verrassing? Ongetwijfeld Heist A, dat door iedereen bij de degradatiekandidaten werd gerekend. Ook Dosko Kanegem scoort goed.

Wie stelt teleur? Onder T1 Birgen Baes bereikte SV Loppem tweede provinciale. De Stormvogels beschikken over voldoende talent om de linkerkolom te viseren maar werden in de heenronde genekt door heel veel blessureleed en coronaslachtoffers.

Figuur in de kijker: Jasper Verheyden was een talent bij KSV Oostkamp, maar stopte daar om studieredenen. Via zijn vriend Joren Missine belandde hij bij KSV Jabbeke waar hij sindsdien geen training en match meer miste.

Tweede provinciale B: Wevelgem scoort met 43 op 48 top

Juul Tanghe speelt zich al een heel seizoen in de kijker bij leider Wevelgem.

Hoe staat het bovenin? SV Wevelgem stak de titelambities niet onder stoelen of banken en maakt dat ook waar. Enkel het trio KSV Deerlijk, KSV Moorsele A en KFC Moen houdt de kloof op minder dan tien punten, de rest volgt al verder.

Hoe staat het onderin? VV Emelgem-Kachtem zag enkele spelers vertrekken en komt kwaliteit te kort. De ploeg pakte nog maar één punt en zakt zeker. Bl. Otegem, KSK Geluwe en SK Staden lijken uit te vechten wie er mee zal degraderen.

Wie is de verrassing? De ploegen die bovenin staan, werden er ook verwacht. FC Poperinge kampte met een blessuregolf aan het begin van het seizoen, maar knokte zich aan de hand van Vusumuzi Nyoni terug naar de vijfde plaats.

Wie stelt teleur? Dottenijs mikte voor het seizoen op de eindronde en staat nu slechts net boven de degradatieplaatsen. Pascal De Vreese nam er al het trainersroer over en er zouden nog enkele transfers op komst zijn om toch nog die eindronde te pakken.

Figuur in de kijker: Zijn ploegmaats met de ervaren Frederik Declercq, spelverdeler Brandon Delneste of topschutter Jari Bourgeois komen ook in aanmerking, maar met zijn prestaties speelde Juul Tanghe zich in de kijker. Hij heeft wellicht de grootste motor uit de reeks. Hij kan een stap hogerop zeker aan, maar dat kan hij ook door in Wevelgem te blijven.

Derde provinciale A: WS Adinkerke lijkt nu al een vogel voor de kat

Michel-Angelo Meeuw. © VDB / Margaux Capoen VDB / Margaux Capoen

Hoe staat het bovenin? Na 15 speeldagen telt Lombardsijde vier punten meer dan BS Geluveld en TSC Proven. SV Moorslede volgt al op zeven punten. De kustploeg is ook als enige nog ongeslagen in deze reeks.

Hoe staat het onderin? Met slechts vijf punten lijkt WS Adinkerke nu al een vogel voor de kat. Sparta Kruiseke pakte dan weer een levenslijn door vorig weekend zijn tweede seizoenszege te pakken. De Kruisekenaars volgen nu op één punt van SK Roeselare-Daisel B.

Wie is de verrassing? Weinig echte uitschieters in deze reeks, al doet Sparta Dikkebus het met een zesde plaats wel beter dan verwacht.

Wie stelt teleur? Merkem Sport, dat in het seizoen 2019-2020 nog in tweede provinciale aantrad, moet na vijftien wedstrijden vrede nemen met een tiende plaats met 20 punten achterstand op de leider.

Figuur in de kijker: Met elf doelpunten in de laatste zeven wedstrijden was Michel-Angelo Meeuw bijzonder belangrijk voor BS Geluveld.

Derde provinciale B: Puntenloos Handzame heeft al ticket voor vierde op zak

Benjamin Van Speybrouck. (foto JPV)

Hoe staat het bovenin? VV Koekelare nam na een recente 15 op 15 de leiding over van SK Eernegem, ook KDC Ruddervoorde is nog niet uitgeteld.

Hoe staat het onderin? NSVD Handzame telt nog geen enkel punt en lijkt nu al veroordeeld. Bij het voorlaatste KFC Damme waait sinds de komst van trainer Peter Linskens een nieuwe wind. De kloof met Aartrijke bedraagt nog amper drie punten.

Wie is de verrassing? Daring Brugge had geopteerd voor een rustig seizoen, maar prijkt op de zesde stek. T1 Preben Verbandt laat ook regelmatig jeugdspelers doorstromen.

Wie stelt teleur? J. Male (dat kleppers uit hogere reeksen haalde) en RFC Lissewege A (dat ging shoppen bij Heist) wilden meespelen voor de prijzen maar dat lijkt vergeefs.

Figuur in de kijker: Kapitein Benjamin Vanspeybrouck van Dosko had een sabbatjaar ingelast. Eind oktober had zijn team slechts één schamel puntje verzameld. Bij zijn terugkeer won het team tegen Daring Brugge, waarna het vervolgens 12 op 18 haalde.

Derde provinciale C: Spanning verzekerd: bovenin kan het nog alle kanten uit

Timon Vandendriessche maakte al indruk. © Jan Stragier

Hoe staat het bovenin? KRC Bissegem pakte de eerste periodetitel, maar ondertussen knokte D. Beveren zich naar de kop met een punt voor Aalbeke Sp. en FC Marke A. Ook Winkel Sp. en Bissegem zijn nog niet uitgeteld. E. Hooglede en SV Kortrijk volgen op slechts zes punten.

Hoe staat het onderin? Het B-team van SV Wevelgem kon nog maar één keer winnen, KSV De Ruiter heeft zes punten. SC Oostrozebeke en RC Waregem moeten op hun tellen passen, maar hebben wel een bonus.

Wie is de verrassing? De B-ploeg van Winkel Sport doet het uitstekend met allemaal jongens uit eigen opleiding. Nadat het nipt naast de eerste periodetitel greep, doet het nog steeds bovenin mee.

Wie stelt teleur? SV Ingelmunster had gehoopt hoger te staan, voor buur KFC Lendelede geldt hetzelfde. Ook van Mandel United B werd meer verwacht, maar Mandel B won afgelopen weekend nu wel van leider Aalbeke Sport.

Figuur in de kijker: Timon Vandendriessche (Winkel Sport B) doet het zo goed dat hij een contract kreeg voor de A-ploeg die toch vijf reeksen hoger speelt.

Vierde provinciale A: KVC Ichtegem kan de titel al ruiken

Balla Moussa Camara vindt vlot de weg naar de netten. © Foto RB

Hoe staat het bovenin? KVC Ichtegem heeft een comfortabele voorsprong op de eerste achtervolgers. VP Gits en FA Nieuwpoort volgen al op acht punten.

Wie is de verrassing? FA Nieuwpoort treedt, na het faillissement van KSV Nieuwpoort, voor het eerst aan met een seniorenploeg in vierde provinciale en strijdt meteen mee voor de prijzen.

Wie stelt teleur? Eendracht Jonkershove koos er bewust voor om te degraderen en opnieuw te beginnen in vierde provinciale. Groen-wit houdt op dit moment nog slechts vier ploegen achter zich.

Figuur in de kijker: Balla Moussa Camara toonde zich dit seizoen al bijzonder doeltreffend voor Langemark-Poelkapelle. Hij scoorde al tweemaal een hattrick en tegen Middelkerke en Jonkershove deed hij zelfs nog beter door telkens vier keer de netten te doen trillen.

Vierde provinciale B: bovenin tweestrijd, Varsenare verrast

Wesley Bonamie miste debuut niet. © foto JPV

Hoe staat het bovenin? Leider KVC Wingene, dat een doorstart nam in vierde provinciale, telt vier punten voorsprong op VK Dudzele, maar liet al steken vallen zoals het 1-2 verlies thuis tegen Hertsberge. Het titelgevecht wordt dus wellicht een tweestrijd.

Wie is de verrassing? KFC Varsenare B werd boven de doopvont gehouden. Jeugdcoach Wesley Bonamie kreeg het vertrouwen als debuterende T1. De piepjonge groep brengt oogstrelend voetbal op de mat en bezet de derde positie.

Wie stelt teleur? Bij E. Brugge neemt coach Nicolas Van Haverbeke straks afscheid na drie seizoenen. Hij rekent nog altijd op promotie, maar ondanks een vijfde stek presteert het team te onregelmatig.

Figuur in de kijker: Dat de van KFC Heist komende Thijs Rabaut bij VV Westkapelle aan de lopende band zou scoren verbaast niemand.

Jordy Balcaen scoort aan de lopende band. © Wouter Vander Stricht

Hoe staat het bovenin? Eersteperiodekampioen OG Stasegem is dan wel de leider, zich rijk rekenen kan het met twee puntjes voorsprong nog niet. Voor de eindronde komt nog de helft van de reeks in aanmerking: tussen plaats 2 en plaats 8 zitten amper zes punten verschil.

Wie is de verrassing? Het fris en fruitige VK Avelgem B, een van de kandidaten voor de eindronde. De jonge ploeg scoorde 52 keer in 16 matchen, goed voor een gemiddelde van ruim drie goals per wedstrijd.

Wie stelt teleur? SV Ingelmunster B. Met 6 op 48 oogt de balans bijzonder mager. Bovendien kon Ingelmunster in maar liefst negen matchen niet scoren en hield het niet één keer zelf de nul.

Figuur in de kijker: Jordy Balcaen (Anzegem B) vond in acht wedstrijden de weg naar doel en scoorde al 13 keer, waaronder vier keer tegen Dentergem.

Vierde provinciale D: Piepjong Ledegem riant aan de leiding

Topschutter Dzico Jacobs.

Hoe staat het bovenin? Ol. Ledegem B verloor nog maar één wedstrijd en speelde één keer gelijk en haalde dus een impressionante 43 op 48. KSV Moorsele B en GS Voormezele volgen op zeven punten.

Wie is de verrassing? KFC Marke B (het A-elftal speelt in derde provinciale) is aan het eerste seizoen toe en brengt met een erg jong elftal verzorgd voetbal. Ook SK Zillebeke dat een nieuwe ploeg moest bouwen doet het niet onaardig.

Wie stelt teleur? Brielen Sp. werd tot de titelfavorieten gerekend, maar staat nu al 15 punten achter Ledegem. Brielen bezorgde de leider wel de enige nederlaag van het seizoen. Ook FC Westouter is in vrije val.

Figuur in de kijker: Topschutter Dzico Jacobs, die ook al voor de A-ploeg uitkwam, is de exponent voor het vlot scorende KSV Moorsele B dat na 16 matchen 62 keer raak trof, gemiddeld bijna vier goals per match.

