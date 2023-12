Uitgestelde wedstrijd tussen FC Passendale en KVKO B mag niet herspeeld worden: beide ploegen verliezen met forfaitscore

De uitgestelde wedstrijd in vierde provinciale D van zondag 3 december tussen FC Passendale en KV Koksijde-Oostduinkerke B (KVKO) wordt niet herspeeld. De officiële uitleg van Voetbal Vlaanderen luidt als volgt: forfait voor beide ploegen wegens ontbrekende identiteitskaarten.

Een vreemde uitspraak, want beide ploegen hadden na onderlinge consultatie besloten om de wedstrijd niet te spelen. Het veld was immers onbespeelbaar door een bevroren laag sneeuw.

“Na een kort digitaal overleg heeft Voetbal Vlaanderen ons een week geleden ervan op de hoogte gebracht dat we de beslissing om de wedstrijd af te gelasten als clubs niet zelf mochten nemen”, vertelt Patrick Vermote, gerechtigd correspondent van KVKO.

“Ik werd die bewuste zondag enkele uren voor de wedstrijd opgebeld door de gerechtigd correspondent van FC Passendale met de melding dat het terrein onbespeelbaar was. Het was zinloos om de verplaatsing te maken, want de wedstrijd zou sowieso afgelast worden. Ook de scheidsrechter was reeds verwittigd dat de match niet kon doorgaan. We beslisten om in te gaan op het voorstel van FC Passendale en hoopten dat we op een latere datum de partij zouden mogen herspelen.”

Dat was buiten de reglementen van Voetbal Vlaanderen gerekend, want een afgelasting moet minimaal 24 uur vóór aanvang van een wedstrijd aan de bondsinstanties gemeld worden. “Ik vind het vooral heel jammer voor de spelers”, gaat Vermote verder. “Ik begrijp de beslissing van Voetbal Vlaanderen en die is ook best verdedigbaar, maar die jonge gasten hadden graag die wedstrijd gespeeld. Ook al komen we wellicht niet in aanmerking voor promotie, toch vinden die jongens de rangschikking heel belangrijk. Elke wedstrijd moet altijd gespeeld worden, maar de kans was best reëel dat we tegen de rode lantaarn drie punten hadden gepakt. We zullen ons hoe dan ook neerleggen bij de beslissing van de bondsinstanties, want in beroep gaan heeft niet de minste zin”, besluit Patrick Vermote.