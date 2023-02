Jeroen Verbeke neemt fakkel over bij SK Reningelst: “Vroeger dan verwacht”

Jeroen Verbeke (32) is de nieuwe T1 van SK Reningelst nadat Chris Truant de handdoek gooide. Tot het einde van het seizoen is Sven De Brouwer zijn rechterhand, voor volgend seizoen wordt er nog gezocht naar een T2/beloftetrainer.

Jeroen die werkt als magazijnier woont in Wervik en is al sinds zijn 18de trainer. “Mijn spelerscarrière liep via Wervik, KV Kortrijk, Gullegem, Wevelgem, Ieper en Reningelst. Op mijn 26ste ben ik gestopt als speler na aanhoudende knieproblemen. Op mijn 18de zette ik mijn eerste stappen in het trainersvak en ik deed ongeveer alle jeugdploegen in meer dan tien jaar tijd bij Wervik”, schetst Jeroen zijn loopbaan.

Hij is nu sneller dan verwacht hoofdcoach van SK Reningelst. Na het gelijkspel tegen FC Passendale stapte Chris Truant op. “Chris gaf eerder al aan dat hij op het einde van het seizoen zou stoppen, maar uiteindelijk vertrok hij vroeger. Ik zou volgend seizoen overnemen, maar na een gesprek met het bestuur is er beslist dat ik vervroegd T1 zou kunnen worden. Deze kans wilde ik niet laten liggen. Al wilde ik mijn beloften niet in de steek laten. Dus gingen we meteen op zoek naar iemand die kon helpen depanneren. We kwamen uit bij Sven De Brouwer, die ik al een tijdje ken.”

“Het is de bedoeling dat we ons volgend seizoen gericht versterken”

“Volgend seizoen gaat hij echter aan de slag bij de dames van Heule. We zoeken nog een opvolger voor volgend seizoen. Die persoon zou dan mijn rechterhand worden en instaan voor de beloftenploeg. Het is belangrijk voor een club als Reningelst dat er doorstroming is naar het eerste elftal. In onze laatste match stonden er een handvol jeugdspelers op het wedstrijdblad.”

In die laatste match tegen Voormezele (1-4-nederlaag) – kon Reningelst geen punten rapen. “In de eerste helft waren we nergens, er kwam pas beterschap toen het kalf al verdronken was. Zondag wordt het een belangrijke match tegen Houthem, de ploeg die we in de heenronde al konden kloppen met 2-0.”

Transfers

Reningelst staat op de 12de plaats met 17 punten. “Het is onze ambitie om nog op te schuiven in het klassement. Liefst springen we nog over Hollebeke en eindigen we als negende. Het verschil bedraagt vier punten en er volgen de komende weken nog veel duels met de ploegen die rond ons staan. Voor volgend seizoen zijn we bezig met enkele transferdossiers, het is de bedoeling dat we ons gericht versterken. In onze huidige spelerskern zitten wellicht geen vertrekkers”, aldus de kersverse T1.