GL Ruiselede (4D) wil progressie maken: “Met de zes aanwinsten zal de concurrentie nog harder zijn”

Bij vierdeprovincialer GL Ruiselede zijn er voor volgend seizoen zes nieuwkomers. Zij werden vooral bij Oost-Vlaamse derdeprovincialers gehaald. Bedoeling is nu dat hoofdcoach Steve Beyst ze tijdens de voorbereiding in de ploeg integreert zodat de onderlinge concurrentie nog meer aanzwengelt. Dit moet naar nog betere resultaten leiden.

“Over de vorige campagne was ik eigenlijk al erg tevreden”, opent de 37-jarige Steve Beyst, die beroepshalve schrijnwerker is. “Het geleverde spel was bijzonder goed en dit leverde ook een mooi aantal punten op in de Brugse reeks. Het was dan ook de bedoeling om de spelersgroep zoveel mogelijk samen te houden. Daarin zijn we aardig geslaagd, want enkel Elias Morny vertrok naar de buren van Pittem. Verder had ik nog het trio Dieter Vandekerkhove, Jens Van Damme en Maxime Vandoorne, die gestopt zijn met voetballen.”

Zes nieuwkomers

“We moesten dus wel op de transfermarkt en haalden uiteindelijk zes nieuwkomers. Er was vooral een keepersnood. Vandaar dat we met Robbe Seys (Aalter B) en Brecht Devlaeminck (Hansbeke) twee doelmannen hebben bijgehaald. Ook Maarten Cools (Ursel), Jasper Claeys (Hertsberge), Ward Leenkneght (Zwevezele B) en Maxime Bouchez (Maria Aalter) zijn nieuw. We zijn dus zeker in de breedte versterkt, wetende dat ik ook de eigen jeugd zeker een kans wil geven. Vandaar dat ik nu nog geen echte A-kern heb. Pas eind augustus zal ik die samenstellen na het zien van de vier Bekerwedstrijden en de vier oefenwedstrijden. Daarin zal iedereen genoeg speelgelegenheid krijgen om zich te bewijzen.”

Traditionele vraag: wat is jullie ambitie? “In mijn vierde jaar als hoofdtrainer wil ik de vorige campagne op z’n minst evenaren qua punten. Toen eindigden we netjes halverwege de klassering in de B-reeks met net geen 50 punten. Nu zijn we in de Kortrijkse reeks onderverdeeld. Hoe sterk deze reeks zal zijn, is me onbekend, want bijna geen enkele tegenstanders ken ik. Met mijn jonge ploeg wil ik terug progressie maken, dat is mijn enige betrachting”, besluit de 37-jarige uit Aarsele. (SBR)