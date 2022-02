Gilles Knockaert (Olympic Ledegem – 4D) droomt hardop van promotie: “Wij zijn klaar voor derde provinciale”

In vierde provinciale D staat er nog altijd geen maat op Olympic Ledegem, dat nog maar twee keer heeft verloren. Zondag bleef het in de topper tegen KFC Marke B wel steken op 1-1. Het was een pechmatch, zegt centrale verdediger Gilles Knockaert. Hij droomt alvast hardop van promotie.

“Vroeg in de match kregen we uit het niets een doelpunt tegen”, blikt Gilles Knockaert terug. “We zijn dus eigenlijk met een achterstand begonnen. Voor ons was dat het sein om de teugels in handen te nemen. In de 88 minuten die volgden was het eenrichtingsvoetbal, met zeker tien grote kansen, maar ofwel zat de doelman ertussen ofwel botste de bal op de paal of op de lat. Halverwege de tweede helft scoorden we de verdiende gelijkmaker, maar nogmaals: als er één ploeg verdiende te winnen, dan was het zeker Ledegem.”

De jongste twee weken boekte het team van coach Patrick Verheule maar één op zes. “Velen zien het waarschijnlijk als een mindere periode, maar dat is het zeker niet. Op Zillebeke was het slecht bespeelbare veld onze grootste tegenstander, nu tegen Marke speelden we echt een van onze beste matchen van dit seizoen, maar was er veel pech mee gemoeid.”

Die één op zes? Eerst was er een slecht veld, daarna heel veel pech

“Zaterdag volgt de trip naar Vlamertinge B. Thuis hebben we zwaar uitgehaald (8-0), maar nu is hun situatie toch iets anders geworden: enkele spelers van de A-kern zitten nu bij de B’s, puur als kwaliteitsinjectie. Ik verwacht dus een veel sterkere tegenstander, maar we moeten die match kunnen winnen. Ook al omdat bij ons iedereen inzetbaar is.”

Olympic Ledegem staat al sinds de openingsspeeldag op de eerste plaats. “Of dat onze ambitie was? We wisten wel dat we, als we compleet bleven, een van de betere ploegen uit de reeks zouden zijn, maar dan nog hang je van veel factoren af. De schorsingen en blessures, bijvoorbeeld, zijn bij ons binnen de perken gebleven. We gaan nu natuurlijk voluit voor de promotie, maar schrijven ploegen als Marke, Voormezele en Moorsele B zeker nog niet af. Hopelijk promoveren we, want de ploeg is zeker klaar voor hogerop. Het is een jeugdige ploeg, maar ook in derde zouden we goed meedraaien.”

Ondertussen ligt zo goed als iedereen van de spelerskern vast voor volgend seizoen. Ook coach Patrick Verheule wil blijven, op voorwaarde dat men volgend jaar in derde provinciale uitkomt. (SBR)

Zaterdag 19 februari om 18.45 uur: SK Vlamertinge B – Olympic Ledegem.