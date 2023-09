FC Passendale behoudt vertrouwen in Nico Vanloot: “Depannage verliep zo goed dat ik blijf”

De 48-jarige Nico Vanloot blijft al zeker tot het einde van dit seizoen hoofdcoach bij vierdeprovincialer FC Passendale. Hij verving vanaf de tweede speeldag Eddy Engelbert, die de laan werd uitgestuurd na de zware 17-0-nederlaag op de openingsspeeldag bij WS Lauwe B. Nico zelf zag zijn eigen carrière al afgebroken op 18-jarige leeftijd door een zware knieblessure.

“Eigenlijk heb ik bij Passendale mijn volledige jeugd doorgebracht en dat dus tot ik op mijn 18de mijn kruisbanden scheurde”, vertelt Nico Vanloot. “De dokters vertelden me meteen dat mijn eigen carrière erop zat wegens de ernst van de blessure. Twee jaar later ging ik dan aan de slag als jeugdtrainer bij geel-zwart en dit voor ruim tien jaar. Daarna heb ik eens andere sportieve lucht opgesnoven bij de jeugd van Oostnieuwkerke. Ook daar heb ik een aantal lichtingen getraind, tot zelfs de provinciale U17.”

Depannage

Na enkele jaren is Nico Vanloot dan teruggekeerd naar de heimat in Passendale. “Dit om er samen met Rik Desmet de jeugd hier te redden”, legt hij uit. “Voor de huidige campagne hadden we jeugdtrainers genoeg en was ik stand-in. Toen Eddy al snel de laan werd uitgestuurd en zijn mogelijke opvolger het aanbod uiteindelijk weigerde, werd ik gevraagd te depanneren. Die depannage verliep zo goed dat ik nu al zeker tot het einde van deze campagne T1 ben.”

“Er is in de groep al een duidelijke mentaliteitswijziging”

Nico heeft in zijn eerste weken als hoofdcoach al enkele zaken proberen te veranderen. “Er is in de groep een duidelijke mentaliteitswijziging. De jonge gasten komen weer massaal trainen en met de nodige motivatie. In dat opzicht is mijn eerste missie al gelukt. Nu zullen ze zelf nog volwassener worden.”

“Zo zie ik ons zeker finaal twintig punten halen. De eerstkomende opdrachten zijn FC Houthem, FC Dadizele Sport en RW Hollebeke. Naar mijn gevoel zitten daar twee haalbare kaarten in wanneer we onze eerste punten kunnen pakken”, besluit de onderhoudstechnicus bij het maatwerkbedrijf ’t Veer in Menen. (SBR)