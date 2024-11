Dirk Van Eeckhout ontvangt ex-ploeg Jong Vijve

Door het forfait van AC Kortrijk moest Deerlijk Sport vorig weekend niet in actie komen. Deerlijk draait goed mee in de eerste kolom en dat is ook het geval voor Jong Vijve. Dat wordt de komende tegenstander en is ook de ex-ploeg van trainer Dirk Van Eeckhout.

“Altijd speciaal als je het tegen je ex-ploeg moet opnemen, zelfs al ben ik daar ongeveer tien jaar weg”, blikt Dirk Van Eeckhout terug. “Het eerste en het tweede seizoen eindigden wij daar telkens op de tweede plaats en dat tweede jaar promoveerden wij naar derde provinciale. De ploeg was daar echter niet klaar voor en het werd een ticket heen en terug. Uiteraard heb ik heel wat vrienden overgehouden aan die periode en het wordt zaterdagavond een blij weerzien.”

“Met Deerlijk startten wij erg sterk aan het seizoen, maar blijkbaar hield onze jonge ploeg aan onze eerste vier matchen waarin wij ongeslagen bleven zweefneigingen over. Wij kregen de rekening gepresenteerd op Desselgem en daarna ook van Hulste, Heestert en Ardooie waardoor iedereen weer met de voetjes op de grond stond.”

Duels

“Ondertussen is ons dipje voorbij en als iedereen bij de les blijft, zijn wij tot heel wat in staat. Positief is ook dat onze kern ruimer is dan vorig seizoen, wat de concurrentie ten goede komt. Vorig seizoen wonnen wij thuis van Jong Vijve en in Sint-Eloois-Vijve verloren wij, hoewel ik moet toegeven dat Jong Vijve telkens de best voetballende ploeg was. Vorig jaar draaiden ze een minder goed seizoen omdat ze hun goeie voetbal niet altijd in puntenwinst konden omzetten. Dit jaar zijn ze vrij goed op dreef, ondanks de nederlagen tegen Dentergem en Heule, maar dat zetten zij recht tegen Desselgem”, gaat Dirk voort.

“Ik verwacht een spannend duel en voor Deerlijk wordt het ook volgende week erg belangrijk tegen Dentergem. Na die twee matchen zullen wij weten hoe zwaar wij wegen en hoever onze ambitie mag reiken. Wij staan in de linkerkolom, maar momenteel ligt het in de klassering nog allemaal dicht bij mekaar. Op training zullen wij proberen om onze mannen scherp te krijgen voor deze duels”, besluit Dirk. (IVD)

Zaterdag 30 november om 19 uur: Deerlijk Sport Jong Vijve