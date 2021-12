Diégo Caron (SK Zillebeke – 4D): “Top vijf moet haalbaar zijn”

SK Zillebeke onderging een complete metamorfose sinds de komst van Diégo Caron. “Dat is niet uitsluitend mijn verdienste, maar die van het volledige bestuur, de spelers en de vele vrijwilligers”, zegt de trainer.

Toen Serge Vandevyvere vorig seizoen SK Zillebeke verliet, geloofde bijna niemand in het huidige succes van de club. Zillebeke zou een ploegje worden dat in de categorie meelopers zou thuishoren. Bijna halfweg de competitie staat Zillebeke op de zesde plaats in de rangschikking, met zeven gewonnen wedstrijden, vier gelijke spelen en amper drie nederlagen.

“We verloren thuis tegen Westouter en uit tegen Ledegem en Brielen. De andere wedstrijden sloten we winnend af, wat ons een mogelijke plaats binnen de top vijf oplevert”, zegt Caron. “Ledegem is de gedoodverfde titelkandidaat, maar voor het overige spelen we mee voor een ereplaats. We zien wel waar het schip strandt, maar iedereen is tevreden en dat was toch mijn betrachting bij het begin van het seizoen.”

Nieuwe accommodatie

Niet alleen sportief gaat het Zillebeke voor de wind. Ook qua accommodatie is er veel veranderd.

“Er is hier in korte tijd veel werk verzet, met dank aan de vele vrijwilligers die zich voor de club inzetten”, zegt Caron. “Wij spelen al jaren op zaterdagavond en de supporters hebben weer de weg naar de club in de Zandvoordestraat gevonden. Onze kantine draait als nooit tevoren. Door de coronamaatregelen moeten we de supporters om elf uur aanmanen om weg te gaan. Dat bewijst hoe goed de sfeer hier is. SK Zillebeke heeft een boost gekregen. Voor mij is het plezant om na een sabbatjaar weer in het voetbal actief te zijn. Ik ben zeer tevreden voor iedereen uit de entourage van SK Zillebeke. Op sportief vlak kijken we uit naar de wedstrijd tegen Boezinge B en zeker naar de derby tegen RW Hollebeke, volgende week.” (EG)

Zaterdag 11 december om 18.30 uur: Boezinge B – SK Zillebeke.