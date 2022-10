Waanzinnige goal van Avelgemse Jens (24) uit vierde provinciale gaat de wereld rond

Vergeet de Champions League maar, voor wereldgoals moet je tegenwoordig in vierde provinciale zijn. Een goal van Jens Verhellen, speler van KVK Avelgem B, gaat momenteel viraal. “Het was het openingsdoelpunt in een topwedstrijd, dat maakt het nog specialer”, klinkt het.

KVK Avelgem B zakte afgelopen zondag af naar Roeselare, om er De Ruiter partij te geven. Inzet: de eerste plaats in het klassement. En bij topmatchen horen nu eenmaal topgoals, moet Jens Verhellen gedacht hebben.

“We krijgen een corner, maar die wordt door de Roeselaarse defensie weggewerkt. Er komt meteen een tegenaanval op gang, en ik merk dat we nog niet in positie zijn. Zonder nadenken trap ik die bal keihard weg. Ik draai me om, maar hoor plots verhoogde stemmen vanuit de tribune. Net op tijd kijk ik nog over m’n schouder en ik zie die bal binnenvallen.”

Onwaarschijnlijke curve

Dat Jens de goal zelf niet in het minst verwachtte, maakt hem des te speciaal. En de onwaarschijnlijke curve van de bal liet ook de doelman van De Ruiter kansloos achter. “Het was de 0-1 in een topmatch, dus mijn treffer dan ook nog eens erg belangrijk voor het wedstrijdverloop”, lacht Jens.

Het filmpje van de goal is ondertussen op YouTube ruim 7.000 keer bekeken. Op Twitter gaat het zowaar richting 3 miljoen views. “Dat de goal zo viraal zou gaan, had niemand verwacht. In de kleedkamer wordt er nu wel vaak over gesproken. Zo vragen ploegmakkers grappend of ik nog geen aanbiedingen heb gekregen van andere ploegen.”

KVK Avelgem B won uiteindelijk de wedstrijd met 0-3 en prijkt samen met Doomkerke helemaal bovenaan het klassement in vierde provinciale C. “Het is onze ambitie om in de top 5 te belanden en de eindronde te spelen. We zijn dus alvast op goeie weg.”