Jarni De Coene is één van de 14 nieuwkomers bij KSV Pittem: “Beginnen met een schone lei”

Volgend seizoen pakt KSV Pittem met twee eerste elftallen uit. Om een gezonde concurrentie te creëren haalde sportief verantwoordelijke Steven Monteyne 14 nieuwkomers binnen. Eén ervan is de aanvallend middenvelder Jarni De Coene (23), die overkomt van tweedeprovincialer Emelgem-Kachtem.

“Na een seizoen om snel te vergeten bij VV Emelgem-Kachtem was ik toe aan een nieuwe uitdaging”, aldus Jarni De Coene. “Toen KSV Pittem met een voorstel afkwam, heb ik geen moment getwijfeld. Men kon mij nog niet verzekeren of ik bij de A- of B-ploeg zou onderverdeeld worden, maar stiekem hoop ik natuurlijk om bij de derdeprovincialer te kunnen uitkomen. Hoewel ik eigenlijk niemand ken van zowel de technische staf als de spelersgroep, had ik er vrijdagavond direct een goed gevoel bij. Zeker toen ik ook de ambities van de club hoorde. Zowel de A- als de B-ploeg wil zeker in de linkerkolom eindigen. Het zou nog sneller het vorige seizoen bij VV Emelgem-Kachtem doen vergeten”, aldus de arbeider uit Ardooie.

De club is ambitieus: eindigen in de linkerkolom

De Coene begon zijn voetballoopbaan bij KFC Izegem. “Na één seizoen ben ik verhuisd naar de buren van Kachtem, later kwam ik bij de juniores in Ingelmunster terecht. Plots toonde Lendelede grote belangstelling, maar ook daar kon ik mijn echte doorbraak nog niet forceren. Dat gebeurde wel bij het tweede elftal van VK Dadizele, waar ik vier seizoenen een vaste waarde was. In de voorbereiding kon ik zelfs enkele keren bij de ploeg in eerste provinciale uitkomen. Als ambitieuze sporter wil je altijd het maximum uit je carrière halen, vandaar dat ik vorig jaar ben ingegaan op het voorstel van tweedeprovincialer VV Emelgem-Kachtem. Door de grote blessurelast was het een moeilijk verhaal en zijn we uiteindelijk ook gedegradeerd. Nu wil ik bij Pittem mee helpen een mooi verhaal te schrijven en zeker in het eerste jaar al een rustig seizoen te draaien”, besluit de arbeider uit Ardooie. Naast de 14 nieuwkomers stromen er ook twee jeugdproducten door vanuit de U21 met Gauthier Viaene en Arnaud Ally.

Nieuwkomers

De nieuwkomers zijn Louis Thorree (Wielsbeke), Kiano Vandenbulcke (Oostkamp), Cobe Babylon (Ardooie), Lukas Devos (Meulebeke), Robin De Ketelaere (Rumbeke), Niels De Smet (Dentergem), Kaihan Ahmadi (Ingelmunster), Lander Deman (Dosko Beveren), Jarni De Coene (Emelgem-Kachtem), Laurens Behaegel en Emal Ahmadi (beiden Ingelmunster), Sander Bibouw (Ardooie), Xanti De Four (Wingene) en Elias Mornie (Ruiselede). (SBR)