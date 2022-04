T1 Eendracht Brugge (4B) rekent op promotie: “Mijn jongens willen gewoon alles winnen”

Op bezoek bij Lissewege B kon Eendracht Brugge niet rekenen op de geblesseerden Emile Pollet (gekneusde rib), Jari Van Haverbeke (voet) en Glen Van Dessel (heup). Toch werd er glansrijk gewonnen met 1-7.

Afscheidnemend coach Nicolas Van Haverbeke loodste zijn jongens naar tien overwinningen op rij. Zijn team is een pletwals en favoriet in de nacompetitie. “Straks trek ik naar Aartrijke, dat nog in volle strijd is voor het behoud in de hogere reeks.”

“Mijn toekomst telt nog even niet, achter de Watertoren hunker ik naar een afscheid langs de grote poort. Vier jaar geleden ruilde ik de positie van assistent bij Daring Brugge voor eerste in bevel bij Eendracht. Aan die heerlijke tijd komt straks een einde.”

“We willen de reguliere competitie afsluiten met een elfde opeenvolgende zege, al worden onze buren uit Varsenare geen hapklare brok. En dan volgt de eindronde. De groep heeft geen voorkeur. Mijn jongens willen gewoon alles winnen en promoveren. We kunnen ook nog derde provinciale bereiken als beste tweede, maar daar bestaat geen zekerheid over.”

Enorme boost

“Dudzele wil ik feliciteren met de titel maar wij verloren het kampioenschap in Heist, waar drie elementen van de A-ploeg mee aantraden, en thuis tegen Hertsberge. Toen verloren we met 1-4. Week na week vraagt iedereen mij naar de uitslag van Aartrijke, mijn toekomstige uitdaging.”

“Ze hopen allemaal tegen hun ex-trainer aan te treden. We kregen een enorme boost toen we op het terrein van VVC Beernem B de volle buit wegkaapten. Sindsdien verliep het week na week beter, we verloren geen enkel punt meer en vertoonden prachtvoetbal.”

“Mijn helden, overwegend studenten, trainen nog altijd onvoorstelbaar gedreven. Ach, het kan gewoon niet meer mislopen. We zijn allemaal veel te gemotiveerd.”

