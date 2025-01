Beaufort Middelkerke wil hogerop en start volgend seizoen met B-ploeg: “We hopen nog op derde periode”

Beaufort Middelkerke speelt dit seizoen in vierde provinciale B en staat voorlopig in de middenmoot. Vooraf hoopten ze op meer en het bestuur voerde al een trainerswissel door. Volgend seizoen komt er een B-ploeg bij.

Petra Coussaert (56) is een manusje-van-alles binnen de club. Ze is onder meer gerechtigd correspondent, sportief verantwoordelijke jeugd en jeugdsecretaris. Ze was ook even algemeen sportief verantwoordelijke. Nu bekleedt Koen Stiers die functie. “Ik ben opgegroeid met Davo Westende. Die club werd opgericht door mijn vader René Coussaert in mijn geboortejaar 1968”, vertelt Petra. “In 1986 leerde ik mijn man Alain D’Hulster kennen toen hij bij Davo speelde. Onze zoon heeft ook even gevoetbald en nu is onze driejarige kleinzoon gestart met balgewenning bij voetbalschool Jolo.”

“Toen de computers in opmars kwamen, werd ik secretaris en nu ben ik bijna dagelijks bezig met deze club. Zolang ik het graag doe, blijf ik het doen. Het is niet makkelijk om nieuwe mensen aan te trekken. We zijn al langer op zoek naar versterking voor het bestuur. Met de club organiseren we enkele evenementen. Op 22 februari is er bingo in zaal De Stille Meers in Middelkerke. Op 20, 21 en 22 juni bemannen we drie dagen een biertent op Bier aan Zee. We zijn ook hiervoor nog op zoek naar helpende handen.” Davo Westende bestaat niet meer. De club maakt nu deel uit van Beaufort Middelkerke. “Vier jaar geleden volgde een fusie met de dames van Leffinge en de jeugd van Spermalie, op vraag van burgemeester Jean-Marie Dedecker.”

Volgend seizoen komt er een tweede herenploeg in vierde provinciale. “Het is al enkele jaren dat we merken dat het niveau van de gewestelijke reserven daalt. Veel spelers die uit de boot vallen van de eerste ploeg, moeten zo een stuk onder hun niveau spelen. Na gesprekken met de spelers leek het ons een goed idee om met een B-ploeg te starten in vierde. Die ploeg zal dus voornamelijk uit de reserven van dit jaar bestaan, aangevuld met enkele extra spelers. Van de huidige kern hebben de meesten bijgetekend en we willen ook jongens van de U17 en U21 doorschuiven. Het is onze filosofie om eerst in eigen huis te kijken welke profielen er beschikbaar zijn.”

Onder verwachtingen

De A-ploeg kampeert momenteel in de middenmoot. De samenwerking met Frank Bruyneel stopte.

“Trainers ontslaan is niet van onze gewoonte, maar we vonden het nu wel noodzakelijk. Vooraf beoogden we nog de promotie, maar die ambitie werd met de week moeilijker. Er kwamen verschillende kandidaturen binnen om Frank op te volgen, maar uiteindelijk gaven we Danny Vandenberghe en Serge Coucke het vertrouwen. Zij waren voorheen respectievelijk hulptrainer en keepertrainer. In eerste instantie liep hun engagement tot de winterstop, maar uiteindelijk is het verlengd tot het einde van het seizoen. Voor volgend seizoen is het nog even afwachten, maar er zal sowieso nog iemand nodig zijn voor de B-ploeg. Wellicht komen beide ploegen in vierde provinciale terecht. Dan zal dit sowieso in twee verschillende reeksen zijn. Verder blijven we rekenen op onze jeugdwerking en ook daar zoeken we nog jeugdtrainers. Een diploma is niet vereist, ervaring en voetbalkennis is een voordeel. Je komt terecht in een familiale club in jeugdploegen op gewestelijk niveau. Wie interesse heeft, kan mij een mailtje sturen via coussaertpetra@msn.com.”

De winterstop zit er op en Beaufort oefende vorig weekend tegen FA Nieuwpoort A, de leider in 4A. “Dit jaar zitten we niet langer in dezelfde reeks. De B-ploeg van Nieuwpoort zit wel bij ons. Het blijven speciale matchen, want een deel van onze ploeg van vorig jaar stapte over naar de buren uit Nieuwpoort. De A-ploeg speelt komend weekend een cruciale topper tegen JV Lo-Reninge en ze wilden graag nog een oefenmatch spelen in aanloop naar dit duel. Na een 2-0-achterstand konden we nog terugkeren naar 2-2.”

Puzzelstukjes

“Komend weekend trekken we naar Westrozebeke. Thuis wonnen we met 2-1. We hopen nog steeds op de eindronde, al beseffen we dat het een moeilijke opdracht zal worden. In januari missen we een aantal spelers door de examenperiode. Misschien kan het nog via de derde periode, maar dan zullen alle puzzelstukjes in elkaar moeten vallen”, aldus Petra, die nog meegeeft dat Tristan Loosbergh overstapt naar FA Nieuwpoort.

Zondag 12 januari om 14.30 uur: SK Westrozebeke Beaufort Middelkerke.