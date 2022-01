T1 Dennis Vandenhouweele en F. A. Nieuwpoort (4A) voorlopig gedeeld tweede: “Belangrijk om nu niet te gaan zweven”

Iets voorbij halfweg de competitie staat F. A. Nieuwpoort op een onverhoopte (gedeelde) tweede plaats in vierde provinciale A. Het team van voorzitter Youri Legein verloor maar drie wedstrijden en speelde twee keer gelijk. Straf!

“Uiteraard ben ik heel tevreden”, zegt T1 Dennis Vandenhouweele. “Dit had ik niet verwacht. Ik ben echt fier op mijn groep. Deze jongens werken hard voor elkaar en vormen een stevig geheel. Niemand staat boven de groep en dat was het ideaal dat de voorzitter en ikzelf voor ogen hadden, toen we de groep vormden. Ik stel ook met plezier vast dat mijn ploeg zich amuseert tijdens de trainingen en de wedstrijden.”

“In de terugronde zal geen enkele tegenstander ons nog onderschatten”, vervolgt de Lombardsijdenaar. “Het wordt niet gemakkelijk om even goed te doen als in de heenronde, maar we blijven wedstrijd per wedstrijd aanpakken en zien wel waar we uitkomen. Niets moet, alles mag.”

Niet beste matchen

“Onze eerste match na deze lange winterstop is niet de moeilijkste, maar dat is altijd link. We spelen zelden onze beste wedstrijden tegen ploegen uit de onderste regionen. In onze laatste match voor de winterstop hebben we geleerd dat het fout is om te gaan zweven.”

“Mooi met de voetjes op de grond blijven is belangrijk. Het blijft onze ambitie om zo hoog mogelijk te eindigen en onze kansen op een mogelijke eindronde gaaf te houden. Als we deze nacompetitie missen, is er echter geen man overboord. We blijven ambitieus, maar realistisch.”

Vandenhouweele blijft ook volgend seizoen bij F. A. Nieuwpoort. “Ik heb me voor drie jaar geëngageerd. De voorzitter bouwt niet enkel aan een goede fanionploeg, maar aan een stevige club. Daarvoor wil ik me samen met hem verder inzetten.”

