Patrick Van Veirdeghem is de nieuwe T1 van J. V. Lo Reninge (4A): “Ik zal pas tevreden zijn als we eindronde halen”

Amper een goeie maand nadat de laatste wedstrijd van vorig seizoen werd afgefloten, werden de spelers van J. V. Lo-Reninge uitgenodigd om de nieuwe jaargang voor te bereiden. Daar was uiteraard een goeie reden voor. Patrick Van Veirdeghem (59) werd vorige week zaterdag immers voorgesteld als nieuwe coach.

De Oost-Vlaming, die al een tijdje in Pollinkhove woont, kan terugblikken op een rijkgevulde spelerscarrière. Hij voetbalde o.a. bij KSC Lokeren, RFC Antwerp en KV Oostende. Als trainer was hij aan de slag bij VV Oostduinkerke en heel wat jeugdteams van nationale ploegen.

“In de loop van vorig seizoen heb ik de club uit de nood geholpen toen ze op zoek waren naar een coach voor de beloften. Dat was geen gemakkelijke opdracht, omdat de competitie al aan de gang was. Nu krijg ik de kans om me samen met de jongens goed voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Ik zie het als een uitdaging, maar ik heb er ongelooflijk vel zin in om er iets moois van te maken.”

De fanionploeg van voorzitter Patrick Deraeve beleefde vorig jaar een eerder grijs seizoen. Op geen enkel moment was het team in de running voor een plaats voor de eindronde en daar wil de nieuwe coach verandering in brengen. “Er schuilt voldoende talent in mijn groep om te concurreren met de betere ploegen van de reeks. Zowel bij de beloften als bij de U17 lopen jongens die staan te trappelen om door te stromen naar het fanionteam. Nieuwe spelers werden tot op heden niet aangetrokken, want de club opteert resoluut voor voetballers uit de eigen regio. Het vertrek van Flor Dewulf is een aderlating, maar ik denk dat er voldoende mogelijkheden zijn binnen de eigen groep om dit op te vangen”, weet Van Veirdeghem.

Prestatiedruk

De nieuwe coach van Lo-Reninge is een bescheiden man, maar heeft wel een duidelijke visie. “Ik waag me niet aan grote uitspraken. Een seizoen is lang en er kan van alles gebeuren. Ik weet echter heel duidelijk wat ik bij mijn spelers wil nastreven. Discipline, verantwoordelijkheid en respect zijn de sleutelwoorden van mijn aanpak. Er moet gepresteerd worden en iedereen moet zich inzetten voor het team. Het moet hoe dan ook beter dan vorig seizoen. Met deze groep moet dat ongetwijfeld lukken.”

“Ik wil meedoen voor de prijzen”, vervolgt Patrick Van Veirdeghem. “Het bestuur stelt geen eisen, maar ik hou van een beetje prestatiedruk. Na het seizoen zal ik pas tevreden zijn als we de eindronde halen. Niets moet, maar alles mag. Het wordt een boeiend seizoen”, besluit de nieuwe T1 van Lo-Reninge. (PDC)