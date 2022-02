Nathan Bartholomeus en KV Koksijde-Oostduinkerke (4A) klimmen naar derde plaats: “We zijn momenteel goed op dreef”

Door een nipte overwinning tegen Lo-Reninge klimt KV Koksijde-Oostduinkerke naar de derde plaats in de rangschikking. Volgend weekend wacht de jongens van coach Marc Dawyndt een nieuwe thuiswedstrijd tegen Alveringem en daarna staat de derby tegen F.A. Nieuwpoort het programma.

“Het worden nog heel interessante weken”, weet Nathan Bartholomeus (29). “In eigen huis hebben we dit seizoen nog maar één keer verloren (tegen Vleteren, red.). We moeten het vooral hebben van ons voetballend vermogen en dan is het uiteraard een voordeel als je op kunstgras kan spelen. Op verplaatsing lieten we al te veel steken vallen en dat breekt ons nu zuur op. Ichtegem en Gits hebben nog altijd een respectabele voorsprong, maar in de laatste tien wedstrijden is nog veel mogelijk. We mogen daarenboven Gits nog in eigen huis ontvangen.”

Tegen ex-ploeg

De middenvelder, die vorig seizoen nog in derde provinciale voetbalde met De Panne, geeft eerlijk toe dat het een ontgoocheling zou zijn, mocht zijn team naast de eindronde grijpen. “Die nacompetitie blijft onze absolute prioriteit. Ik durf zelfs stellen dat het een must is. Over de titel praat niemand, maar je weet maar nooit. We zijn momenteel goed op dreef en die lijn moeten we doortrekken. In het begin van het seizoen was het nog wat zoeken, want er moesten heel wat nieuwe jongens ingepast worden en dat vergt wat tijd.”

De centrale middenvelder van KVKO sukkelt momenteel met een liesblessure, maar wil er zondag tegen Alveringem heel graag bij zijn. “Ik ben er altijd op gebrand om te scoren tegen mijn ex-ploeg. Het wordt geen gemakkelijke wedstrijd, want het is een taaie tegenstander die nooit opgeeft. Het zijn echte bijtertjes.” (PDC)

Zondag 27 februari om 15 uur : KV Koksijde-Oostduinkerke – VV Alveringem.