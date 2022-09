Karel Ternier (KVKO – 4A) is terug van twee jaar weggeweest: “Ik wil de club weer hogerop helpen”

Door de nipte overwinning tegen WS Houthulst B heeft KV Koksijde-Oostduinkerke (KVKO) terug de aansluiting verzekerd met de ploegen bovenaan in de rangschikking. Voor Karel Ternier (37), die op het uur zijn rentree maakte na een afwezigheid van twee jaar, was het meteen een mooie binnenkomer.

“Het was al een tijdje terug aan het kriebelen”, opent de talentvolle aanvaller die ooit in tweede nationale voetbalde. “Toen corona uitbrak, ben ik met volle goesting gestopt. Het was genoeg geweest en ik keek er naar uit om wat meer tijd door te brengen samen met mijn gezin. Ik heb echter niet stilgezeten. Ik speel nog wekelijks zaalvoetbal, ga regelmatig lopen en fietsen en sta ook heel vaak op een padelveld. Conditioneel ben ik nog steeds in orde.”

Een tweetal weken geleden was Ternier aanwezig op de wedstrijd van KVKO tegen F.A. Nieuwpoort en toen besloot hij om terug de voetbalschoenen aan te binden. “Marc Dawyndt (coach KVKO, red.) had me al een paar keer gevraagd of ik geen zin had om terug op een voetbalveld staan. Eigenlijk heb ik niet lang getwijfeld. Ik woon en werk in de gemeente en mijn liefde voor het voetbal in Koksijde is nog altijd heel groot. Ik wil de club heel graag terug hogerop helpen. Het is ook leuk dat ik enkele jongens terugzie met wie ik vroeger voetbalde.”

“Eigenlijk kan ik zelf niet zo goed inschatten wat ik nog van mezelf mag verwachten. Ik zal de komende weken wel zien hoe mijn lichaam reageert, maar voorlopig verteer ik de trainingen probleemloos. Ik stel mijn ervaring ten dienste van de andere spelers en zal er alles aan doen om de ploeg te helpen. Ik wil meewerken om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren en zo snel mogelijk uit vierde provinciale weg te geraken.”

Geschenk uit de hemel

T1 Marc Dawyndt is uiteraard heel tevreden met zijn aanwinst. “Karel is voor de club een geschenk uit de hemel. Zowel op als naast het veld is hij een voorbeeld voor jong en oud. Hij zal mijn team heel wat voetballend vermogen bijbrengen. Ik denk dat elke ploeg, uit om het even welke provinciale reeks, hem nog heel goed kan gebruiken. Daarenboven is hij onmiddellijk inzetbaar, want conditioneel moet hij voor geen enkele andere speler van mijn ploeg onderdoen. Ik heb met Stijn Calcoen een leider in de verdediging en nu beschik ik met Karel over iemand die in de aanval het voortrouw kan nemen. Als we zaterdag in Beaufort Middelkerke een goed resultaat neerzetten, zijn we goed gestart. Met Karel Ternier erbij moet het lukken om de top drie te halen. Daar ben ik rotsvast van overtuigd”, besluit Marc Dawyndt.

(PDC)

Zaterdag 1 oktober om 19 uur: FC Beaufort Middelkerke – KV Koksijde-Oostduinkerke.