Christophe Christiaens (SK Nieuwkapelle – 4A): “We hebben nooit eerder zo’n talentvolle lichting gehad”

SK Nieuwkapelle verloor onder leiding van het nieuwe trainersduo Christophe Christiaens-Patrick Vancraeynest met 2-4 van WS Zarren. Ondanks de nederlaag zien de coaches de toekomst hoopvol tegemoet.

“Tegen Zarren zagen we al eerste stappen van waar we naartoe willen werken”, analyseert Christophe Christiaens, die in een duorol met Patrick Vancraeynest het trainerschap van Alex Schoonvaere overnam. “We merken een positieve spiraal in de groep. De jonge gasten krijgen hun kans en we willen iedereen zoveel mogelijk speelminuten geven in functie van volgend jaar. Ook over onze trainingen hoor ik veel positieve signalen.”

De 41-jarige Veurnenaar was tot voor de winterstop nog als speler bij SKN aan de slag, maar is dus nu voor het eerst trainer van een eerste elftal. “Een rol als speler-trainer is niet ideaal, dus zal ik me nu volledig op het trainerschap toeleggen. Bovendien kampte ik op mijn leeftijd na de matchen geregeld met wat kwaaltjes, dus was het hoog tijd om de overstap te maken.”

Kwaliteit

“Ik merk dat er hier veel talent aanwezig is. Nieuwkapelle heeft nog nooit zo’n talentvolle lichting gehad. We doen er alles aan om die kwaliteit te behouden én ons te versterken naar volgend seizoen toe. Zo hopen we verder te groeien en te bouwen op de fundering die we hier aan het leggen zijn. Samen met Patrick blijf ik sowieso ook volgend seizoen aan boord. We willen er drie verschillende spelsystemen inslijpen, om op die manier wat meer flexibel te zijn in onze manier van spelen.”

Zondag maakt Nieuwkapelle de verplaatsing naar Jonkershove, dat een plaatsje hoger staat. “Thuis leden we een overdreven 1-4-nederlaag, waarbij we veel te makkelijk de doelpunten slikten. Ik verwacht dat er meer mogelijkheden zullen zijn in Jonkershove dan afgelopen weekend tegen Zarren. De groep zal vol motivatie aan de aftrap verschijnen”, besluit Christophe, die intussen drie jaar bij Nieuwkapelle aangesloten is. (SB)

Info: Niels Vanden Berghe pakte zijn derde gele kaart en is geschorst.

Zondag 6 februari om 15 uur: Eendracht Jonkershove – SK Nieuwkapelle.