Bjorn en Olivier over de derby van 4A tegen hun ex-club

In Jonkershove kijkt iedereen uit naar de derby van aanstaande zondag. Dan komt KWS Houthulst B op bezoek. Bij Eendracht Jonkershove spelen heel wat spelers met een verleden in Houthulst. Onder meer trainer Bjorn Dupon en speler Olivier Vanlerberghe speelden nog samen in Houthulst.

“We zullen niet extra gemotiveerd moeten worden voor zondag. Iedereen in de club weet dat dit een heel belangrijke wedstrijd is voor ons”, opent Vanlerberghe. “Je kan inderdaad wel stellen dat het voor ons en waarschijnlijk ook voor hen, de match van het jaar is”, vult Dupon aan.

Eendracht Jonkershove staat net voor het einde van de heenronde op een tiende plaats met zeventien punten. Volgens de 43-jarige coach liggen de resultaten binnen de lijn van de verwachtingen aan het begin van het seizoen. “Er was bij de start geen druk vanuit het bestuur. We hebben tegen alle ploegen die onder ons staan punten kunnen pakken. Van de ploegen boven ons, konden we enkel punten pakken tegen WS Zarren. Ik denk dat we tevreden mogen zijn met de resultaten die we hebben behaald in de eerste competitiehelft.”

Naast Vanlerberghe en Dupon hebben nog heel wat spelers die momenteel het shirt van Jonkershove dragen een verleden in Houthulst. “Koen Verbeure, Thibault Lefief, Nori Boucherim, Klaas Demeyer-Gombeir. Het zijn allemaal spelers met een verleden in Houthulst. Ik speelde er ook met hen allemaal, behalve met Thibault, nog samen. Dat we nu opnieuw samen kunnen spelen in Jonkershove is leuk meegenomen”, aldus Vanlerberghe die bijna zijn hele carrière samen met Dupon doorbracht.

Elf jaar Houthulst

“Toen ik als zestienjarige in de eerste ploeg kwam, stond Björn al onder de lat. We zijn dan uiteindelijk samen naar Ichtegem en Veurne gekomen. Om dan later opnieuw terug te keren naar Houthulst en uiteindelijk bij Jonkershove te belanden”, gaat de 35-jarige Houthulstenaar verder. Dupon, die als stadsmedewerker bij stad Diksmuide werkt, was na zijn spelerscarrière in Houthulst ook even hulptrainer. “In totaal heb ik elf jaar in Houthulst gespeeld. Toen ik stopte, kreeg ik de mogelijkheid om als hulptrainer aan de slag te gaan, wat ik vier jaar heb gedaan. Toen ik dit seizoen de kans kreeg om trainer te worden in Jonkershove, samen met Nori Boucherim, heb ik niet lang getwijfeld. Ik ken Nori al heel lang en het klikt perfect tussen ons. Ik ben dan wel hoofdtrainer op papier, maar eigenlijk nemen wij samen alle beslissingen.”

Beiden zien de lange periode die ze in Houthulst hebben doorgebracht als een mooie periode in hun carrière. “Anders zit je niet zolang bij één club denk ik”, aldus Dupon. “Dat klopt”, vult Vanlerberghe aan. “Al is het wel zo dat veel van de spelers die de overstap van Houthulst naar Jonkershove hebben gemaakt, er vertrokken zijn na een akkefietje.” Dupon ziet nog een andere reden waarom veel spelers de overstap van Houthulst naar Jonkershove maken. “Veel spelers speelden vroeger bij Houthulst A in tweede of derde provinciale. Als het daar dan niet meer lukt, is de stap naar Jonkershove, dat in vierde speelt, snel gezet. Veel spelers volgen ook beide clubs. Als ik vroeger met Houthulst op zaterdag speelde, ging ik op zondag naar Jonkershove kijken. Zo leer je de club kennen en worden hier en daar al eens contacten gelegd.”

Minder druk

Naast enkele gelijkenissen zijn er volgens beide toch ook heel wat verschillen tussen beide clubs. “In Jonkershove is er minder druk”, vertelt Olivier. “Als je in Houthulst had verloren, zag je er al eens tegenop om nadien de kantine binnen te gaan. In Jonkershove is dat anders. Je drinkt na de wedstrijd samen een pint en kijkt samen vooruit naar de volgende wedstrijd.” “Het grootste verschil is uiteraard de accommodatie”, vervolgt Dupon. “Al heeft het familiale karakter van Jonkershove ook zeker zijn charmes. Iedereen kent er iedereen. En ook spelers die in de streek wonen, maar niet bij Jonkershove spelen, zijn er gekend. Zo worden vaak contacten gelegd en spelers binnengehaald.”

Dat er zondag dus meer dan drie punten op het spel staat is duidelijk. “Zeker weten. Het is de match van het jaar. Al zal het voor hen nog meer van moeten zijn dan voor ons. Er zal in Houthulst zeker al gesproken zijn over het feit dat wij voor hen staan. Wij willen heel graag winnen, maar als blijkt dat Houthulst zondag de betere ploeg is, zullen wij ook onze meerdere kunnen erkennen”, besluit de coach.