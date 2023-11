Wannes Roels hoopt dat tij keert bij FC Veldegem (3B)

Rik Bouckaert is een coach die niet houdt van half werk. In zijn eerste periode, omstreeks de eeuwwisseling, loodste hij FC Veldegem naar de top van de rangschikking. Hij keerde terug halfweg afgelopen kampioenschap en wist het behoud te verzekeren. Nu prijkt hij op een derde laatste stek. Van onrust is geen sprake, niet bij de spelers, niet bij de trainers en evenmin bij het bestuur.

Geduld

We zochten Wannes Roels op na een trainingssessie. Hij vroeg ons even geduld te oefenen want hij moest pizza klaarmaken voor de groep. Na afloop kwam hij met een brede glimlach op ons af. “Toen ik vijf jaar oud was zette ik mijn eerste voetbalstapjes in Aartrijke. Dan volgde KM Torhout tot en met de reeks U17. In Zedelgem werd ik vaste waarde bij de beloften. Daarna verhuisde ik naar Eendracht Brugge, door toedoen van toenmalig T1Tony Bourgeois. Aanvankelijk konden we bogen op een tof geheel. Spijtig genoeg vertrokken een paar valabele elementen nog voor de competitiestart.”

“Blijkbaar werkt de cel scouting bij FC Veldegem op volle toeren. Ik werd gevolgd en vervolgens gecontacteerd door sportief verantwoordelijke Servaas Verhaeghe. Het daaropvolgend gesprek verliep aangenaam. Mij werd aangeboden om deel uit te maken van een geheel dat probleemloos zou meedraaien in derde provinciale. Lang twijfelde ik niet.”

“We beleefden een moeilijke start al blijf ik overtuigd dat het goed komt. Zelf speel ik op rechtsachter en doe mijn uiterste best om vaste waarde te blijven. We konden nog maar één keer winnen, tegen Aarsele. De week daarop, tegen Wingene, kregen we er vier om de oren. In alle voorgaande wedstrijden werden we geconfronteerd met flink wat pech en ook blessureleed speelde ons parten. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de kentering er komt. Dit is een heel mooie ploeg. En ja, Rik Bouckaert lijkt me een sterke coach. Middenmoter Pittem A is onze volgende gast. Een tweede zege zou ons heel veel deugd doen.” (JPV)