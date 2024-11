SK Staden overweegt om inkomgeld te laten vallen

Opvallend. Voor het tweede opeenvolgende jaar opteert derdeprovincialer SK Staden om geen inkomgeld te vragen aan zowel de eigen als de bezoekende supporters bij de thuiswedstrijden van de eerste ploeg. “Er zal na elk seizoen een nieuwe evaluatie volgen, want het is uiteraard ook niet de bedoeling dat we daardoor duizenden euro’s inkomgeld verliezen”, aldus voorzitter Jean Pierre Deraeve.

“Vorig jaar hebben we deze beslissing genomen om een drietal redenen. Vooreerst waren er toen werken in de Bruggestraat en zag je het publiek van overal binnen komen”, opent voorzitter Jean Pierre Deraeve (72). “Een tweede reden was dat tijdens die werken ons hokje waar we de tickets verkochten gesneuveld was en een niet onbelangrijke derde reden was het vinden van vrijwilligers die tweewekelijks maar de helft van de wedstrijd zagen door die verkoop. Na het eerste seizoen hebben we natuurlijk deze beslissing geëvalueerd binnen het bestuur. Daaruit bleek dat er toch een lichte verhoging was van het drankverbruik in de kantine en ook de jeugdlotjes veel vlotter aan de man kwamen. Die verkopen we nog steeds voor onze jeugdploegen tijdens de wedstrijd, dit samen bij het uitdelen van ons ’t Staens SK’tje, ons infoblaadje met sponsors en wedstrijdinfo erop. Dit alles zorgde ervoor dat we beslist hebben om de gratis entree ook dit seizoen aan te houden. Er zal wel na elk seizoen een nieuwe evaluatie volgen, want het is uiteraard ook niet de bedoeling dat we daardoor duizenden euro’s inkomgeld verliezen.”

Algemene reacties

Hoe zijn de algemene reacties op jullie beslissing? “Vooral de bezoekende supporters reageren verbaasd, maar er is ook begrip. Sowieso was het eigenlijk maar een kleine fractie die eigenlijk nog betaalde, want sponsors, bestuur en alle kinderen tot 16 jaar konden al gratis binnen. Wat we ondertussen opmerken is de steeds grotere vibe rond SKS en dat stemt me heel tevreden.”

Stickerboek

Onlangs werd de kantine omgetoverd tot een fotostudio, want de meer dan 400 spelers en speelsters, het (jeugd)bestuur, de trainers en afgevaardigden en de medewerkers moesten allemaal op de gevoelige plaat om in het fotoboek te komen. Binnenkort zal je stickers krijgen bij de aankoop van een bepaald bedrag bij Proxy Delhaize. (SBR)