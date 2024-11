Marc Dawyndt (KVKO A 3A) moet puzzelen tegen Keiem: “De kaartenlast heeft een grote impact dit seizoen”

Na de titel van vorig jaar kende KV Koksijde-Oostduinkerke opnieuw een veelbelovende start. De laatste weken loopt het moeizamer en dat is volgens trainer Marc Dawyndt te wijten aan de hoge kaartenlast en de smalle kern.

KVKO A begon met een 9-2-overwinning aan het seizoen en daarna won het nog twee keer in drie matchen. De voorbije acht matchen lukte winnen maar een keer. Zo staat de promovendus voorlopig elfde met 14 op 36. Op bezoek bij TSC Proven bleef de ploeg achter zonder punten. Het venijn zat in de staart. “Proven was de betere ploeg, maar ze verzuimden om de 2-0 te maken. Dankzij een lucky goal kwamen wij langszij. Daarna volgden er nog uitsluitingen voor Arno Clays en Alessio Debruyne en kon Proven alsnog de winnende treffer maken. Of de kaarten terecht waren? Daar ga ik me niet over uitspreken.”

Vier geschorsten

“Het is wel opvallend dat we veel kaarten pakken en dat heeft zowel in de match zelf als de week nadien gevolgen. Het is puzzelen voor zondag tegen Sporting Keiem, want ik mis vier geschorste spelers. Naast Arno en Alessio zijn Tom Hatse en Johnny Seron er niet bij. Maxime Vander Biest is nog steeds niet terug na blessure.” KVKO heeft volgens Marc geen ruime kern. “Op die manier pakken we de punten niet die we zouden moeten pakken. Als iemand uit vorm is, kan ik niet ingrijpen. Bovendien hebben we een hele jonge ploeg. Ik mis een leidersfiguur à la Karel Ternier, maar zal hem niet uit zijn pensioen halen”, lacht Marc.

Groot niveauverschil

“Bij de B-ploeg voelen we ook dat het niveauverschil heel groot is tussen derde en vierde. Het is een werkpunt voor volgend seizoen. We werken weliswaar met een van de kleinste budgetten van de reeks, dus we zullen ook geen zotte dingen doen. Na het topseizoen vorig jaar is het nu een overgangsjaar en is het voornaamste doel om in derde te blijven. Volgend jaar willen we weer een stap voorwaarts zetten.” Marc beseft dat er nog veel rechtgezet kan worden voor Nieuwjaar. “Twee keer winnen en je zit weer steviger in het zadel. Thuis tegen Keiem zouden we op papier moeten kunnen winnen. Met de vele afwezigen is het afwachten hoe we voor de dag zullen komen.”

Zondag 24 november om 15 uur: KV Koksijde-Oostduinkerke A Sporting Keiem.