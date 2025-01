Kris Notebaert neemt sportieve taken over bij Proven

Steven Geldhof gaf de de sportieve touwtjes bij TSC Proven door aan Kris Notebaert, oud-schepen van Poperinge. Kris (59) is ex-speler van de club en ook zijn vijf kinderen zijn of waren actief bij TSC Proven.

Kris zat al langer in het bestuur van TSC Proven. “Ik heb hier nog gevoetbald en ook mijn vijf kinderen stonden hier op het veld. Nu schiet enkel nog zoon Eli over, hij is tweede doelman”, vertelt Kris, die in het naburige Watou woont. Steven Geldhof, die in het dagelijks leven een groenten- en fruitwinkel runt, wilde zijn sportieve verantwoordelijkheden wat minderen. “Na een lange politieke carrière had ik iets meer marge en ik was bereid om in Stevens voetsporen te treden”, vertelt Kris. “We werken al jaren goed samen en dat gebeurt nu ook bij de overdracht. Het is een boeiende taak waar veel tijd in kruipt, ik had het toch wat onderschat. Het waren meteen al drukke maanden, want het is de periode van de jaarlijkse besprekingen en bovendien moesten we op zoek naar een nieuwe trainer voor volgend seizoen. We appreciëren het enorm dat Piet ons zo snel op de hoogte bracht. Met Kevin Pecqueux hebben we een mooie vervanger. Er tekende ook 90 procent al bij en verder zijn we bezig om ons gericht te versterken.”

Tweede periode

TSC Proven leek lange tijd een gooi te doen naar de tweede periode, maar de nederlaag tegen VK Langemark-Poelkapelle zou dit wel eens kunnen fnuiken. Proven heeft het niet langer in eigen handen. “Ik kon de match niet bijwonen, maar naar verluidt was een gelijkspel zeker mogelijk. De week ervoor wonnen we nipt van FC Dadizele Sport, dus nu was het even de andere kant van de medaille. In deze reeks zijn veel ploegen aan elkaar gewaagd en ik verwacht zondag tegen BS Geluveld opnieuw een spannende match. Met de week nadien nog een thuismatch tegen Boezinge B hopen we om nog zes op zes te pakken.” (API)

Zaterdag 25 januari om 19 uur: TSC Proven – BS Geluveld A.