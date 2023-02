Jari Carré (KSV Pittem – 3A) ontvangt KFC Aarsele: “We zijn voor deze derby gebrand op eerherstel voor eigen publiek”

De 20-jarige Jari Carré greep in de vorige campagne halverwege het seizoen zijn speelkansen bij de hoofdmacht van KSV Pittem en is ondertussen ook een vaste waarde in de ploeg. Eigenlijk niet zo verwonderlijk want vooraleer hij als 16-jarige aankwam bij Pittem kreeg hij een degelijke opleiding bij achtereenvolgens Zulte Waregem, Deinze en Wingene.

“Als Pittemnaar is het natuurlijk leuk als je voor eigen publiek kan spelen”, opent Jari. “Zeker nu ik in de eerste ploeg speel. Vorig jaar zat ik al in de A-kern, maar startte nog als tweede doelman. Goed tien wedstrijden van het einde kreeg ik mijn kans en sindsdien ben ik niet meer verdwenen van onder de lat. Ik weet wel dat ik me geen mindere periode kan veroorloven en denk wel te kunnen spreken over een regelmatig seizoen.”

Iedereen inzetbaar

Ook in Aarsele stond hij halfweg oktober onder de lat en kreeg er die match maar liefst vijf om de oren. “We verloren inderdaad met 5-2, ondanks het feit dat onze eerste periode nog heel goed was. Eens uit de kleedkamers, bakten we er werkelijk niks meer van. Zo zwaar afgaan in een derby is nooit leuk. Vandaar dat we toch wel ergens gebrand zijn op eerherstel voor eigen publiek. We beseffen wel dat we zaterdag gedurende negentig minuten heel scherp zullen moeten zijn en hun niet in hun spel laten komen. Gelukkig is iedereen inzetbaar.”

Jari besliste net als de volledige spelerskern om ook volgend jaar de kleuren van KSV Pittem te verdedigen. “Als ambitieuze sporter wil ik zo hoog mogelijk spelen. De vereniging wil ook hogerop, dus ga ik me volledig smijten om Pittem zo snel mogelijk in tweede te krijgen.”

(SBR)