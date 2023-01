BS Westhoek (3) heeft nieuwe trainer: “Een langetermijnproject, maar we zien wel hoe het loopt”

Bij derdeprovincialer BS Westhoek zet Mirando Dewilde (50) nu de lijnen uit. De Vlamertingenaar bouwde de voorbije jaren heel wat ervaring op als trainer van dames -en jeugdploegen.

BS Westhoek staat momenteel op een 9de plaats met 18 punten uit 15 matchen. Trainer Bjorn Debruyne stopte en de club klopte aan bij Mirando Dewilde uit Vlamertinge om hem op te volgen. Mirando was destijds bij de opstart betrokken van de damesploeg in Brielen. “Ik was er 12 jaar trainer en ook even jeugdcoördinator. Later trok ik naar RW Hollebeke om er jeugdcoördinator te worden”, vertelt hij. “Ik combineerde dat met een jaar als coach bij de dames van Handzame.”

Ideale mix

Bij BS Westhoek vindt hij vooral nieuwe speelsters terug. “Enkel met Yasmine Geldof werkte ik eerder al samen bij Brielen. De ploeg is een ideale mix van jonge speelsters en ervaring. Tijdens de wedstrijden word ik bijgestaan door Dirk Devos. De ambitie voor de rest van het seizoen? Ik denk niet dat we nog kampioen zullen spelen, maar ik hoop gewoon dat de sfeer en de teamgeest optimaal blijft. Normaal gezien is dit een langetermijnproject, we zien wel hoe het loopt”, aldus de werknemer van Picanol, die zondag tegen Mandel United voor het eerst op de bank plaatsnam. (API)

Zondag 22 januari om 14 uur: Ladies Oudenburg BS Westhoek.