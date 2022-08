Rodrigue Derycke (FC Aalbeke): “Willen er samen spetterend seizoen van maken”

De vakantie is achter de rug, de overtollige kilo’s werden inderhaast weggewerkt. Volgend weekend start de voetbalcompetitie. T1 Rodrigue Derycke en zijn rechterhand Wim Acke hebben hun spelers op scherp gezet om dit seizoen een prijs te pakken. “Daarvoor doen we het toch”, lacht de net 49 jaar geworden Rodrigue Derycke.

FC Aalbeke eindigde vorig seizoen op de vierde plaats maar vertikte het om in de eindronde de kers op de taart te zetten. Met vijf nieuwe spelers en een brede kern willen de Blauwe Uilen straks beter doen. “Dat is inderdaad de bedoeling”, beaamt Rodrigue Derycke. “Maar het wordt kort dag om iedereen straks fit en gezond aan de aftrap te krijgen. Pas vorige week kwamen de meeste van mijn kernspelers terug uit vakantie. Voor ons als trainers is dat vervelend. Dat de spelers niet meer zo fanatiek bezig zijn zoals in onze tijd, hoor je overal. Maar goed, ik heb kunnen vaststellen dat de conditie van de meesten toch behoorlijk is.”

Titelfavoriet

Zoals bij de meeste ploegen was de voorbereiding bij FC Aalbeke er een met ups en downs. “Pas sinds vorige week konden we beginnen werken aan de automatismen”, reageert Rodrigue Derycke. “De conditie opbouwen is goed, maar op het veld moeten de spelers elkaar nog vinden. Dat wij door de tegenstanders getipt worden als de gedoodverfde titelfavoriet? Dat is niet bepaald een voordeel. Dat betekent ook dat alle ploegen hun beste beentje zullen voorzetten tegen ons. Starten doen we op nieuwkomer Ledegem. Wees er maar zeker van dat we ons schrap zullen moeten zetten. Ledegem speelde vorig seizoen met een straatlengte voorsprong kampioen en zal voor eigen volk op zijn elan willen doorgaan.”

Lof voor assistent

Als afsluiter wil Rodrigue Derycke ook zijn T2 Wim Acke in de bloemen zetten. “Wim is niet alleen mijn assistent, maar ook mijn beste vriend. Samen nemen we de beslissingen. Ook met de mensen van het bestuur hebben wij een goede band. Je voelt duidelijk dat er iets leeft bij FC Aalbeke. Vandaar dat wij er alles zullen aan doen om die mensen met een promotie op hun wenken te bedienen. Als ook de spelers bereid zijn om mee te gaan in ons verhaal, kunnen we er een spetterend seizoen van maken.” (AV)