Laurens Bonte (KSC Oostrozebeke – 3C): “Goed voetbal, maar geluk ontbreekt”

Scor heeft woelige tijden achter de rug. De resultaten bleven uit, trainer Eric Verstraete mocht ophoepelen. T2 Kenzo Dejonghe nam het roer over. Er volgde meteen een overwinning tegen Emelgem-Kachtem, maar daarna liet Scor twee verliesbeurten optekenen zodat de ploeg op de voorlaatste plaats blijft hangen. Volgens voorzitter Jean Marie Bonte en speler en rots in de branding Laurens Bonte is er nog reden tot paniek.

“Er zijn nog 14 matchen te spelen en alle spelers hebben nu al hun woord gegeven voor volgend seizoen. Intussen hebben we de gevaarlijkste kleppers zoals Aalbeke en Lendelede achter de rug en na Nieuwjaar krijgen we nog Otegem als tegenstander en hebben dan tegen de meeste titelkandidaten moeten spelen. Na Otegem volgen ploegen die wij allemaal aankunnen en dan moeten we punten sprokkelen. Ik merk ook dat na het vertrek van de T1 er ook anders gespeeld wordt. De manier waarop ze nu spelen moet punten opleveren. Vanaf eind januari is er zeker hoop dat we weg geraken uit deze benarde situatie”, aldus voorzitter Jean Marie Bonte.

Trainerswissel

Rots in de verdediging Laurens Bonte wil evenmin het woord degradatie in de mond nemen. “Ik geef toe dat de trainerswissel gezorgd heeft voor wat commotie maar ik stel vast dat we de laatste drie wedstrijden onder de nieuwe T1 goed voetbal gebracht hebben, alleen ontbrak het ons nog aan dat tikkeltje geluk om nog meer te kunnen winnen. In de toekomst zit dat er zeker in. Vanaf de match thuis tegen Marke, waartegen we in principe kansloos zijn, moeten we kunnen oogsten. Hoe dan ook, aan degradatie wordt absoluut nog niet gedacht. Vorig seizoen zaten we ongeveer in dezelfde situatie maar nadien hebben we nog 22 punten gepakt. Ik geloof dat men in de pers veel meer bezig is met degradatie dan wij binnen de ploeg”, besluit een optimistische Laurens Bonte. (CLY)