KFC Lendelede (3C) ontvangt leider Aalbeke: “We hebben een sterke thuisreputatie”

KFC Lendelede is aan een uitstekend seizoen bezig in derde provinciale C. Ondanks het sterke seizoen blijft de focus op het halen van de eindronde. De vele blessures hebben de kern flink uitgedund waardoor het noodgedwongen wedstrijd per wedstrijd moet bekijken. Zaterdag ontvangt het leider Aalbeke Sport.

“Komend weekend nemen we het op tegen leider Aalbeke. Ze staan niet voor niets aan kop. Het is een sterke ploeg met veel voetballend vermogen”, opent de 31-jarige linkerflankspeler Jelle Popelier uit Rollegem-Kapelle die teamleader is bij bpost.

Sterke thuisreputatie

Het is zijn eerste seizoen in de kleuren van Lendelede, nadat hij overkwam van SK Roeselare-Daisel. “Maar we spelen thuis en we hebben een sterke thuisreputatie. Ik denk dus dat we zeker een kans maken om de drie punten te pakken voor eigen publiek.”

“Ondanks ons sterk seizoen, blijven we met beide voetjes op de grond. Bij aanvang van het seizoen wilden we de eindronde halen en dat blijft tot op dit moment ook onze enige doelstelling. Het zou mooi zijn als we dit kunnen verwezenlijken en ik denk dat dit zeker haalbaar is. Als we zo verder doen, schat ik de kansen zelfs hoog in. We hebben door de vele blessures ondertussen wel een heel smalle kern, dus er mag niet veel gebeuren.”

Hetzelfde elan

“Onder die geblesseerden zijn er ook twee belangrijke spelers die we moeten missen. Thomas Vanmoere is al twee weken out en zeker twijfelachtig voor de wedstrijd tegen Aalbeke.”

“Siemen Vansteenkiste die we al vijf weken moeten missen, hoopt vanaf volgende week te kunnen starten met de looptrainingen. Hij mist dus zeker de topper tegen Aalbeke. Hopelijk vallen er verder geen andere spelers meer uit, zodat we ons sterk seizoen op hetzelfde elan kunnen verderzetten.” (RV)