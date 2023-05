Joost Malfait (SV Ingelmunster – 3C): “Klaar voor promotie”

Het verhaal van SV Ingelmunster zat er na één wedstrijd in de eindronde op, maar normaal gezien mag de ploeg alsnog promoveren naar tweede provinciale. “Ik ben daar voor 99,9 procent zeker van. Wij waren als ploeg de beste verliezer en gezien Lauwe zakt, gaan wij promoveren”, zegt T1 Joost Malfait. “Of dit Ingelmunster wel klaar is voor een promotie? Wees maar gerust. Wij hebben al in januari gezorgd voor de nodige versterking, omdat we er rekening mee hielden dat er vijf ploegen konden promoveren. Alle transfers die we gedaan hebben, betreffen jongens die uit eerste provinciale komen. Met het oog dus op promotie naar tweede provinciale. Wees maar zeker dat wij volgend seizoen ons mannetje zullen staan in die reeks.”

De nieuwkomers zijn Jari Bourgeois (Anzegem), Jari Bourgeois (Wevelgem), Mathieu Vlieghe (Boezinge), Bob Desmet (Gullegem), Hiëro Verbeke (Meulebeke), doelman Lowie Callens (Anzegem) en Thomas Menges (Marke). “Dat betekent dat we gewapend zijn voor tweede provinciale. We zullen ook in die reeks geen enkele ploeg moeten vrezen.” (CLY)