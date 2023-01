Glenn Vanhollebeke (SV Ingelmunster 3C): “Onze ziekenboeg loopt stilaan leeg”

Na een serieuze dip als gevolg van een overvolle ziekenboeg, haalde het team van trainer Joost Malfait een 16 op 18 in zijn laatste wedstrijden. Zo wist SV Ingelmunster zich netjes op de vierde plaats te nestelen, op zeven punten van leider Aalbeke. Zaterdag maakt SV Ingelmunster de verplaatsing naar de leider, waartegen het in de heenwedstrijd thuis met het kleinste verschil won. T2 Glenn Vanhollebeke ziet zijn team niet kansloos.

“Dat we een serieuze dip gekend hebben in de heenronde heeft alles te maken met een overvolle ziekenboeg. Vaste waarden als Vandoorne, Vanhoutte, Seys, Ternest en Buysse vielen uit wegens ziekte en blessures allerhande. Door deze massale uitval waren we wel verplicht over te schakelen naar een plan B en heel veel spelers van de B-ploeg in te passen. Dat heeft uiteindelijk geleid naar een serieuze terugval in de ranking.”

“Maar intussen is het tij gekeerd, en zijn we opgeklommen tot de vierde plaats en staan we op zeven punten van leider Aalbeke. Positief is ook dat spits Pieter Jan Debacker na maanden afwezigheid weer vlot begint te scoren. Stilaan mogen we weer geloven in de vooropgestelde ambitie, een plaatsje veroveren voor de eindronde.”

Aalbeke

“Aalbeke is inderdaad de ploeg in vorm. Ze beschikken ook over een ruime kern zodat een uitval van spelers gemakkelijk kan opgevangen worden. Voor mij is Aalbeke titelkandidaat nummer één. Mochten we toch winnen zaterdag op Aalbeke, dan komen we op vier punten van de leider en dan ligt de titelstrijd weer volledig open.”

“In de heenronde wonnen we de meeste matchen tegen de toppers en verloren we punten tegen de middenmoters. Er komen nu drie heel belangrijke wedstrijden aan die bepalend zijn voor het eindklassement.”