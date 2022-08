Davy Vercruysse (FC Marke): “Zonder druk op de ketel zo hoog mogelijk eindigen”

FC Marke verraste vorig seizoen vriend en tegenstander. Nadat de groen-zwarten een sterke eerste ronde speelden, moesten ze na de winterstop gas terugnemen en kwamen ze een zucht tekort om de eindronde te halen. “Dit seizoen moet de bevestiging komen”, zegt T1 Davy Vercruysse.

Bij FC Marke waren ze er dit seizoen vroeg bij. Op zondag 10 juli werd er verzamelen geblazen. “We zijn ondertussen ruim twee maand verder. Het wordt tijd dat de speeltijd voorbij is, dat het om de knikkers gaat”, zegt de 48-jarige Davy Vercruyssse.

Naar tweede

De coach kijkt reikhalzend uit naar de start van de reguliere competitie. “Met welke ambities we straks aan de start komen? Zo hoog mogelijk eindigen, maar zonder druk op de ketel. Op termijn willen we zelfs de stap naar tweede zetten. Maar niets moet overhaast gebeuren. Alles op zijn tijd. Of ik tevreden ben met de samenstelling van mijn kern? Daar moet je niet aan twijfelen. Vorig seizoen kwamen we in de terugronde niet meer zo fris voor de dag. Enkele jongens zaten op het tandvlees en de spoeling was te dun om hen rust te gunnen. Ondertussen werd de kern breder gemaakt, zal ik over meer keuzemogelijkheden beschikken. Dat zal ongetwijfeld de concurrentie in de groep doen toenemen. In de voorbereiding lieten we goede dingen zien. Ik kijk dus hoopvol uit naar de start.” FC Marke opent de competitie op zaterdag 3 september met een uitwedstrijd op Ingooigem. Op de tweede speeldag staat een thuiswedstrijd tegen Otegem op het programma. “Een loodzware start”, beseft de coach. “Maar je moet nu eenmaal met alle tegenstanders in de clinch.” (AV)