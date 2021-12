Christoph Van Elslande neemt over bij KFC Lendelede (3C): “Eindronde halen wordt moeilijk”

Na het vertrek van trainer Nico Rogge nam sportief verantwoordelijke Kurt Vansteenkiste tijdelijk de leiding over bij KFC Lendelede. Vorige week trok de club Christoph Van Elslande aan, die zeven weken geleden ontslag nam bij White Star Lauwe, dat in eerste provinciale uitkomt.

“Mijn debuutwedstrijd afgelopen weekend tegen Winkel Sport was ontgoochelend”, opent Christoph Van Elslande (48) uit Lauwe. “Je speelt thuis een derby die je toch op zo’n manier verliest. Ik ga ervan uit dat je in zo’n wedstrijd honderd procent voor de overwinning gaat, maar dat hebben sommige spelers blijkbaar niet zo begrepen.”

“Sommige spelers presteerden goed en deden waar we de afgelopen week op getraind hadden. Anderen zitten al een tijdje in een dip en het is aan mij om die spelers er zo snel mogelijk uit te halen. Toen ik tekende, was mijn doelstelling om de eindronde te halen, maar ik denk dat ik die doelstelling voor mezelf moet aanpassen. Afgelopen weekend heb ik gezien dat het moeilijk zal worden om dat te verwezenlijken. We moeten hier realistisch in zijn. Hoewel er na één week nog geen correct beeld kan worden geschetst, moet er alvast harder getraind worden, en moet de inzet van sommigen beter.”

“Van het bestuur krijg ik in ieder geval de volledige steun. Ook om volgend jaar verder te doen. Maar ik heb ook gezegd dat ik niet langer zal blijven dan nodig. Als de klik er niet is of de resultaten er niet zijn, maak ik zelf de keuze om op te stappen, zoals bij Lauwe het geval was. Het heeft geen zin om wat aan te modderen. Voor mij was het belangrijk om terug op een veld te staan en opnieuw met voetbal bezig te zijn”, besluit Christoph. (RV)