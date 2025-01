VV Westkapelle (3B): “Zitten perfect op schema”

In de kantine kunnen supporters perfect zien wat er op het hoofdveld gebeurt. Toch kiezen ze er bijna allemaal voor om de trap af te dalen en van achter de omheining de hete adem van hun spelers te voelen. VV Westkapelle is een vereniging om te koesteren.

Iedereen die ooit bij VV Westkapelle heeft gespeeld denkt met heimwee terug aan de tijden in eerste provinciale. Senne Decloedt, bijvoorbeeld, leerde er voetballen en keert volgend seizoen terug uit nationale reeksen. Jente Marmenout groeide er uit tot smaakmaker en klaagt nooit wanneer hij in die sublieme accommodaties vertoeft. “Mijn voetbalverleden situeert zich in Moerkerke, Steenbrugge en Heist. Net toen de coronapandemie toesloeg sloot ik me aan bij Westkapelle. Ik wist dat die vereniging ooit schitterde in eerste provinciale maar vervolgens, na enkele jaren niet in klimmen en dalen aan te treden, een doorstart nam in vierde provinciale. Vanaf het eerste moment voelde ik me thuis en beleefde er met de promotie naar derde afdeling een eerste hoogtepunt. Het feestje daarna zal ik me nog lang heugen.”

Johnny Lebegge

“Afgelopen kampioenschap zagen we even zwarte sneeuw. Degradatie dreigde en onze T1 Frederik Peel, die ik nog steeds een absolute kanjer vind, stapte op. Toen leerden we de echte waarde kennen van een assistent als Ulrik Maertens. Hij maakte opnieuw een hecht geheel van ons en wist ‘operatie redding’ tot een goed einde te brengen. Na het kampioenschap zette hij probleemloos een stap terug. Met Johnny Lebegge kwam een nobele onbekende Brabander aan het roer, die nooit zal nalaten zijn directe medewerker Ulrik Maertens mee in het verhaal te betrekken. Met Jonathan De Seranno is er ook een ervaren keeperstrainer. Nog voor er één speler werd bijgehaald liet ons bestuur de trainersstaf bijtekenen. Zo hoort het.”

Op schema

“Tijdens de voorbereiding werden er ambities geformuleerd: eindigen tussen zes en acht. We zitten perfect op schema, we prijken op zeven. Onze eerstvolgende opdracht is een verplaatsing naar het nooit te onderschatten Veldegem. De Houtlanders kampen om te overleven in derde provinciale. Begin november verloren we in eigen vesting met 2-3. Onze trainers zullen ons wel serieus verwittigen en voorbereiden.” (JPV)

Zondag 26 januari om 15 uur: FC Veldegem – VV Westkapelle.