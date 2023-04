Heruitgave Jespo Komen-Waasten – Zillebeke (3B) verloopt probleemloos: “Heel gemoedelijke sfeer”

Na de ophef van de komende dagen werd er reikhalzend uitgekeken naar de heruitgave van Jespo Komen-Waasten-Zillebeke. Alles verliep rustig en uiteindelijk trok de thuisploeg na een spannende match met 3-2 aan het langste eind.

Na het stilleggen van de match afgelopen zondag werd er dinsdag beslist om de match donderdagavond volledig te laten herspelen. “Alles is probleemloos verlopen”, reageert Thibaud Vanthomme, bestuurslid bij de thuisploeg. “Misschien dachten er mensen dat er oorlog zou zijn op het veld, maar dat was zeker niet het geval. De match kreeg veel aandacht met tot wel 200 toeschouwers. Zelfs de VRT was aanwezig. Ook na de match hing er een gemoedelijke sfeer. Toen ik rond half een huiswaarts trok waren er nog steeds bestuurslui van Zillebeke aanwezig. Voetbal moet een feest zijn en dat was het.”

Intense match

Na een intense match won Jespo uiteindelijk met 3-2. “Zillebeke toonde veel engagement en loopvermogen en klom op een 0-1 voorsprong net na de rust. We moeten eerlijk zijn dat er bij de gelijkmaker misschien een controle met de hand was, maar het feest ging toch door. Daarna liepen we uit tot 3-1 en kon Zillebeke uiteindelijk milderen. In het slot had de bal aan beide kanten nog op de stip gekund. Kortom, een heel intense wedstrijd waarbij Zillebeke hun vel duur verkocht heeft en misschien aanspraak kon maken op een punt”, geeft Thibaud zijn analyse van de match.

Eindronde

Op die manier is Komen-Waasten zeker van de tweede plek en gaat het op 2 mei in de trommel voor de eindronde. “Die tweede plaats zorgt voor iets minder druk op de ketel. Ik trek dinsdag naar Beveren voor de loting. We hopen op een gunstige loting, want in dit nieuwe format kan je even goed meteen tegen een klepper uitkomen. Zondag sluiten we de reguliere competitie af tegen Sporting Keiem. Jongens met lichte kwaaltjes zullen wellicht rust krijgen. Het is onnodig om nu risico’s te nemen.”