T1 Jurgen Dewaele ontslagen bij FC Veldegem, assistent Petro De Graeve wordt zijn opvolger

Het bestuur van FC Veldegem ging dinsdagavond over tot het ontslag van T1 Jurgen Dewaele. T2 Petro De Graeve neemt over. Voorzitter Ivan Vermeulen geeft tekst en uitleg.

“Niet alle spelers stonden nog volledig achter Jurgen Dewaele. We kunnen die coach totaal niets verwijten, hij deed alles voor de groep. Misschien betaalde hij leergeld, want nooit eerder fungeerde hij als hoofdcoach. We staan op de vooravond van onze viering van het 90 jaar bestaan. We hadden gehoopt op een stek in de subtop, maar we prijken onderin. Bekijk de meest recente resultaten: we verliezen achtereenvolgens tegen staartploegen Tielt, Oedelem en tegen middenmoter Wingene. We moesten iets doen. Met assistent Petro De Graeve beschikken we over iemand die wel ervaring heeft als T1. Hij is nu aan zet. Anderzijds, ook de spelers dienen in eigen boezem te kijken. Die jongens beschikken over talent en kunnen beter.”

Ervaring als T1

Petro De Graeve fungeerde afgelopen kampioenschap als T1 bij Sint-Joris. Hij koos er zelf voor om na het seizoen in alle vriendschap afscheid te nemen, hoewel hij nog geen nieuwe ploeg had. De verantwoordelijken van Veldegem koppelden Petro aan Jurgen Dewaele. Steevast benadrukte Petro dat de samenwerking naar wens verliep. Nu moet hij de fakkel overnemen als hoofdverantwoordelijke. Petro De Graeve was in het verleden, voor zijn periode bij Sint-Joris, ook T1 bij HOO Oedelem en Moerkerke. Zijn trainerscarrière startte bij de beloften van Oostkamp. (JPV)