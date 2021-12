Pieterjan Clincke wordt nieuwe hoofdcoach van Dosko Sint-Kruis

De beleidsploeg van Dosko Sint-Kruis heeft T1 Tom Ruytinx medegedeeld dat de samenwerking stopt na het huidige kampioenschap. Pieterjan Clincke wordt de nieuwe coach.

Voorzitter Filip Van Gheluwe geeft tekst en uitleg. “Half oktober hadden we nog geen punt gesprokkeld. De eerstvolgende opdracht was een uitmatch in Veldegem. De coach deelde mij mee dat, als hij na het duel in het Houtland 0 op 21 op zijn visitekaartje had, hij de handdoek zou gooien. Nochtans namen we hem niets kwalijk, al waren wij bestuursleden niet echt gediend met die uitspraak. Tom ging dus door, ondanks de 0 op 21. De kentering kwam er toen Benjamin Vanspeybrouck zich weer beschikbaar stelde en zijn sabbatjaar wegens bouwwerken annuleerde. Sindsdien verloren we niet meer en klopten zelfs in de laatste match van het kalenderjaar onze ambitieuze buren van Jong Male.”

Kind aan huis

“We zijn opnieuw een weerbaar geheel geworden, en ja, onder de sportieve leiding van Tom Ruytinx. We kijken reikhalzend uit naar de terugronde. Toen we Tom Ruytinx onze beslissing mededeelden dat we na dit seizoen voor vernieuwing opteren, stelde hij nog niet te weten of hij de resterende matchen van dit kampioenschap voor zijn rekening zou nemen. Tot op heden wacht ik nog altijd op zijn antwoord. De tijd begint te dringen want volgende week hervatten we de oefensessies. Hopelijk met de huidige T1, zoniet krijgt ons kind van het huis, T2 Pieterjan Clincke, vervroegd het vertrouwen. Vanaf volgend kampioenschap trekken we volledig de kaart van laatstgenoemde. Pieterjan Clincke is een kind van het huis en debuteerde, na een ellenlange dienststaat bij ons, als hoofdcoach bij HO Oedelem en speelde er kampioen. Vervolgens keerde hij naar ons terug als assistent. Wij zullen hem optimaal steunen bij zijn nieuwe opdracht als hoofdcoach en wensen Tom Ruytinx alle successen toe. Hij mag hoe dan ook aan zet blijven tot het einde van de huidige competitie als hij dit wenst. Laat daar geen twijfel over bestaan.”

De huidige coach Tom Ruytinx reageerde nog: “Of ik in januari doorga op de Gulden Kamer weet ik nog niet. Naar volgend seizoen toe sta ik voor alles open.” (JPV)