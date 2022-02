Pieterjan Clincke is nieuwe hoofdcoach van Dosko Sint-Kruis (3B): “Dagelijks vertoef ik in Gulden Kamer”

Pieterjan Clincke haalde een billijke puntendeling op bezoek bij nummer vier De Haan. Toch sakkerden de Bruggelingen. Drie minuten voor het einde van de reguliere speeltijd leidden ze met 1-3. De gelijkmaker viel diep in blessuretijd.

Pieterjan Clincke is niet de figuur die lang achterom kijkt. Zijn gedachten gaan al naar het eerstvolgende thuisduel. Leider VV Koekelare komt op bezoek.

“Het blijft mijn overtuiging dat Dosko te laag geklasseerd staat. Niemand hoeft daarom met de vinger gewezen te worden maar dat zijn de feiten. Nochtans bewezen we in december wel over voldoende potentieel te beschikken om enkele posities te stijgen. In de laatste twee duels van de heenronde troefden we wel Lissewege en Jong Male af he.”

“Tom Ruytinx fungeerde als T1, ik als assistent. De beleidsploeg had hem medegedeeld dat er volgend kampioenschap voor een andere hoofdcoach zou gekozen worden. Inderdaad, voor mij. De T1 mocht wel in alle sereniteit, met mij in zijn kielzog, de huidige jaargang afwerken. Tom Ruytinx koos ervoor meteen afscheid te nemen. Daar heb ik geen commentaar op: Dosko is mijn verantwoordelijkheid, die neem ik dus meteen op als eerste in bevel.”

Loodzware februari

“Op dit moment vertoef ik dagelijks in de Gulden Kamer. We zijn op zoek naar een T2, voor de rest van het huidige kampioenschap, maar zeker ook naar de volgende competities toe. In afwachting heb ik de beloften en de eerste ploeg onder mijn vleugels. Inderdaad, dit is een heel zware opdracht, zij het beperkt in tijd. Mijn assistent moet even gek zijn van het spelletje als ikzelf, Dosko innig koesteren en met mij op één lijn zitten. Als hulptrainer stond ik dicht bij de groep, nu neem ik iets meer afstand.”

“Enkele jaren geleden werd ik trainer van de jeugd van mijn huidige vereniging. Twee competities vervulde ik de rol van T2 onder Petro De Graeve. Laatstgenoemde loodste me mee naar Hogerop Oedelem. Na zijn ontslag op de Bruinberg leidde ik het geheel als T1 naar de hogere reeks. We kroonden ons tot kampioen maar ik moest vertrekken, het bestuur vreesde voor het jaar te veel.”

Terug naar Dosko

“Mijn visitekaartje oogde mooi met die titel, maar ik had geen ploeg meer. Voorzitter Filip Van Gheluwe herinnerde me aan een vroegere belofte, dat ik ooit zou terugkeren naar Dosko. Meteen hapte ik toe. Nu mag ik mijn ding doen bij de vereniging waar voor mij alles begon als oefenmeester. Hopelijk zijn we vertrokken voor een hele lange tijd, al weet ik deksels goed dat het hoofdtrainerschap een hele labiele positie is. Daar denk ik even niet aan.”

“De kalender heb ik wel in mijn hoofd. Februari wordt loodzwaar: we zullen er klaar voor zijn. Geen kans tegen de koploper? Waarom moeten we dan uit onze zetel komen?”

(JPV)